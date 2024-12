Golden Glass Hair e le altre tendenze capelli di gennaio 2025

Capelli specchiati e luminosi come il vetro: è questa l’immagine che, secondo gli esperti, guiderà i trend del settore haircare fin dall’inizio del 2025. La chioma ultra-lucente, nota anche sui social come Golden Glass Hair, si conferma il must-have dell’inverno, abbinando una lucentezza naturale a tecnologie innovative per ottenere risultati da salone anche da soli in casa propria. Icone di riferimento sono personaggi famosi come la cantante Billie Eilish, sempre all’avanguardia in fatto di trend innovativi, e l’influencer e imprenditrice Hailey Bieber, che ha riportato in auge il caschetto anni ’90.

Fenomeno globale

L’ispirazione di questa tendenza per i capelli nasce dall’approccio estetico coreano della glass skin, esplosa sui social con 217,7 milioni di visualizzazioni grazie a make-up luminosi e pieni di riflessi, visti per la prima volta sulle passerelle di moda. In particolare il segreto del Golden Glass Hair risiede nelle tecniche del layering, mutuato dallo skincare coreano. Questo metodo, articolato in più fasi, permette di trattare i capelli dall’interno per una luminosità senza pari. Il primo step costruisce le fondamenta del colore coprendo i capelli bianchi. Il secondo passaggio intensifica la durata della tinta e dona un effetto ultra-lucido. Il terzo e ultimo procedimento prevede l’utilizzo di un siero nutriente che valorizza ulteriormente il risultato finale.

Tendenze colore 2025

Le nuance di tendenza per il 2025 permettono di accontentare tutte le preferenze ed esigenze, spaziando tra tonalità audaci e colori più delicati e naturali. Chi ama i capelli biondi potrà scegliere tra le fredde sfumature del biondo nordico (Ice e Scandi Blonde) e le calde tonalità del Rose Gold o dell’Apricot Blonde. Per le chiome castane, si confermano protagonisti il colore cioccolato fondente e il Mocha Mousse, quest’ultimo scelto dall’azienda statunitense Pantone, considerata la Bibbia dei colori, come colore per eccellenza del nuovo anno. Torneranno di moda i capelli nero corvino con riflessi vinilici. Per i capelli rossi si punterà su due tonalità principali: Red Cherry e rosso rame. Nell’ambito di un gusto estetico contemporaneo e nostalgico al tempo stesso, i colori che si richiamano agli effetti digitali e all’intelligenza artificiale porteranno in primo piano tonalità metalliche, riflessi olografici e iridescenti, sfumature di lilla, viola, oro e palette calde con un tocco vintage anni ’70.

Prodotti base e dispositivi hi-tech

Due prodotti che non potranno mancare nei beauty case sono uno shampoo che deterge delicatamente e prepara i capelli per un trattamento profondo e detox, rimuovendo impurità e metalli, e un siero o olio nutriente che contrasta l’effetto crespo, protegge dal calore di phon e piastre e dona un finish pieno di luce. Il 2025 confermerà il successo di una gamma di strumenti avanzati pensati per ottimizzare i risultati del Golden Glass Hair. Tra questi, per esempio, potrebbero essere sempre molto richiesti le spazzole a ioni negativi e piastre a vapore, ideali per ridurre il crespo e aumentare la lucentezza, nonché i phon di ultima generazione con controllo intelligente della temperatura, capaci di adattarsi automaticamente alle condizioni dei capelli per evitarne il danneggiamento.

Non solo liscio

Il Golden Glass Hair non è solo per chi ha capelli lisci e setosi: questa tendenza può essere adattata a tutte le texture, inclusi capelli mossi o ricci. Il segreto è personalizzare i trattamenti e le tecniche per esaltare la naturale bellezza di ogni tipo di chioma. Per mantenere la naturale onda dei capelli mossi senza appesantirli, sono ideali gli spray illuminanti con micro-particelle riflettenti, oltre a un’asciugatura con piega direzionale usando phon – possibilmente a ioni – con beccuccio. I capelli ricci, spesso più porosi, richiedono alcuni accorgimenti in più. Usare maschere nutrienti almeno una volta alla settimana a base di oli naturali come quello di argan e di avocado è essenziale per mantenere i ricci idratati e definiti. Utilizzare leave-in conditioner specifici, preferibilmente a base di cheratina o con tecnologia anti-umidità, serve a sigillare la cuticola e ridurre il crespo. È utile anche asciugare la chioma con un diffusore a bassa temperatura, applicando poi un olio leggero.