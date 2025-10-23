Gli Usa tra ossessioni fondanti e violenze di oggi. Il neo-western politico con Phoenix e Pascal

Se con mascherina incontri un malato Covid hai il 70% di possibilità di contrarre il virus, ma se anche l’altro ha la mascherina sei all’ 1%. Sceriffo (Phoenix) e sindaco (Pascal) si schierano e si combattono in pandemia a Eddington, cittadella-set in New Mexico, metonimia neo-western di un’America incatenata alle ossessioni fondanti, nevroticamente tornanti, e aggiornata alle fresche, orgogliose novità: la cultura delle armi e la "democrazia" dell’io, il razzismo "di natura" e il radicalismo "sbiancare i bianchi", le sette eco e la post-verità social (difficile trovare una dinamica di sceneggiatura così fondata sui social), il duello Ok Corral e la protesta Black Lives Matter. Nella luce crepuscolare, opaca, funzionale alla angosciosa identificazione dell’immagine e del suo senso, Aster fa un cinema d’azione che include il rallentamento e la dispersione, pensando un ambiente simbolico che davvero non dimentichi, opzione diversa da Una battaglia dopo l’altra, con cui dialoga profondamente: invece di ridurre e selezionare la tragedia americana postmoderna del Vineland di Pynchon, Aster crea un suo complesso, assurdo, intrico alla Vineland con un finale eclatante che può dividere se non si comprende la visione emblematica.

Silvio Danese