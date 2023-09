Gli Stones non vendono il catalogo. Jagger: "Meglio la beneficenza"

Il catalogo musicale dei Rolling Stones non è in vendita e il frontman Mick Jagger ha suggerito che, piuttosto, è pronto a donarlo in beneficenza. "I ragazzi non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene. Preferisco fare qualcosa di buono nel mondo", ha detto il leggendario cantante in un’intervista al Wall Street Journal. Jagger, 80 anni e otto figli tra i sei e i 52 anni, il 20 ottobre farà uscire il 24° album della band, Hackney Diamonds. Gli Stones sono forse l’ultimo baluardo che resiste alle tentazioni del mercato dei cataloghi musicali. Hanno gettato la spugna, sull’esempio di Bob Dylan, altri grandi vecchi come Paul Simon, Neil Young, Bruce Springsteen e gli eredi di David Bowie.