Gli ottant’anni di Waters In arrivo “Dark Side“ versione intimista

Ottanta anni di musica, ma anche di impegno politico, di polemiche, di lunghe battaglie legali con gli ex compagni di band dei Pink Floyd. Roger Waters si avvia a spegnere le ottanta candeline, senza aver mai abbandonato il suo carattere schietto e diretto, né la sua voglia di stupire. Nato il 6 settembre 1943 a Great Bookham, nel Surrey in Gran Bretagna, Waters continua a non avere nessuna intenzione di andare in pensione. Il 6 ottobre pubblicherà The Dark Side Of The Moon Redux, una reinterpretazione ambiziosa di uno degli album più famosi ed acclamati della storia a 50 anni dalla sua registrazione originale. I brani che anticipano l’uscita, Time e Money, fanno pensare a una versione più intimista del disco originale. Perché nonostante Waters, autore e bassista, abbia lasciato quasi 40 anni fa la band – fondata con Nick Mason, Richard Wright e Syd Barrett – per divergenze creative la sua storia personale e professionale rimane per sempre legata a doppio filo a quella dei Pink Floyd.