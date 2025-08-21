Giovedì 21 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
21 ago 2025
21 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Gli ottant'anni di Rita Pavone: "Orgogliosa d'essere autodidatta"

"La cosa di cui vado più orgogliosa? Essere arrivata fin qui da autodidatta. Sono fiera di me: dopo la quinta...

Rita Pavone, 80 anni sabato

Rita Pavone, 80 anni sabato

"La cosa di cui vado più orgogliosa? Essere arrivata fin qui da autodidatta. Sono fiera di me: dopo la quinta elementare sono andata a lavorare in una camiceria, ho studiato da sola, ho cercato di capire com’era il mondo. E pensare che quando ero molto giovane, alle prime interviste facevo rispondere Teddy Reno perché avevo paura di dire castronerie..." Ride Rita Pavone, con quell’energia che l’ha resa capace di attraversare le generazioni trasformandosi da “zanzara di Torino“ in icona del pop, alla vigilia degli 80 anni che compie sabato.

Dal primo disco inciso – La partita di pallone, 1962 – ai successi al cinema e in tv, la carriera di Rita è stata lunghissima. Un ruolo centrale l’ha avuto Teddy Reno, suo pigmalione e marito: "L’incontro con Teddy ha cambiato la mia vita. Siamo sposati da 57 anni, viviamo con noi, per noi e per i nostri figli, non potevo aspettarmi niente di meglio".

