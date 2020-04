Il carisma di una specie cambia come la percepiamo



Il successo delle specie carine



Il carisma di un animale porta a scelte sbagliate

C'è un fattore che gli ambientalisti non devono sottovalutare quando hanno a che fare con una specie invasiva: il suo carisma., più una pianta ornamentale è bella, più facilmente riesce a insediarsi in un habitat nuovo ealle specie native. L'avvertimento arriva da uno studio condotto da team di ricercatori di vari istituti europei, pubblicato sulla rivista Frontiers in Ecology and the Environment Il concetto di carisma è comunemente utilizzato anche nel mondo scientifico per indicare l'attrattiva, la simpatia o la bellezza per esempio di un animale, e si più definire come un insieme di caratteristiche in grado die quindi l'atteggiamento verso di essa. Capire questa dinamica è fondamentale per chi si occupa di conservazione, ma non era ancora stata studiata in modo sistematico.Le specie invasive possono ritrovarsi in nuovi ambienti per caso, oppure, ed è questo il caso più frequente per quelle carismatiche: pensate alle piante ornamentali o agli animali esotici. Il loro fascino le rendepresso il grande pubblico e le aiuta a insediarsi con successo.E qui nasce il primo potenziale grattacapo. "Alcune specie aliene, in quanto predatori, concorrenti per il cibo e l'habitat o vettori di malattie", spiega Jonathan Jeschke , uno degli autori dello studio. Quando gli ambientalisti e gli esperti devono contrastare una specie invasiva nociva per quelle locali, ma considerata carina, possono trovarsiperché manca il supporto pubblico.I ricercatori citano l'esempio dello scoiattolo grigio nordamericano in Italia,della popolazione dello scoiattolo comune autoctono: gli interventi per frenarne la diffusione sono stati ostacolati da gruppi che hanno "adottato" la specie aliena proprio per la sua simpatia.La questione del carisma ha anche altre conseguenze. Le ricerche sulle specie invasive sono motivate principalmente dal loro impatto ecologico ed economico, eppure c'è una tendenza generale (del pubblico, ma anche della scienza) a– i vertebrati vincono sugli invertebrati, ad esempio. Questo sbilanciamento può portare a lacune nella conoscenza e nello studio dello specie invasive, e quindi a valutare in modo sbagliato le priorità quando bisogna attuare concretamente delle misure di contenimento.Leggi anche: