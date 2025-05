Gli altri concerti. Dai Pinguini. Tattici Nucleari ai Modà ed Elisa

Milano continua a pulsare di musica anche fuori dagli I-Days. Lo Stadio

di San Siro si prepara

ad accogliere i Pinguini Tattici Nucleari con un doppio appuntamento,

il 10 e 11 giugno, per il loro Hello World Tour 2025: un mix di energia pop e testi generazionali che promette emozioni forti e cori a perdifiato. Il giorno dopo, il 12 giugno, tocca ai Modà: sarà la notte dei romantici, con la band italiana pronta a far vibrare cuori e corde vocali sulle note dei suoi successi più amati.

Per chi invece cerca atmosfere più intime e suggestive, il 7 giugno

al Teatro degli Arcimboldi arriva Steven Wilson

con The Overview Tour, imperdibile per gli amanti del rock progressive. Insomma, a Milano l’estate non è solo caldo: è passione, ricordi, e tanta musica live. Il 18 giugno invece a San Siro in scena una delle voci più emozionanti della discografia nostrana: Elisa (nella foto). La cantante è pronta a mettere in scena i suoi successi ventennali, ora non resta da chiederci quali ospiti – se ci saranno – ci emozioneranno e ci faranno piangere di gioia.