Gli Aerosmith perdono la voce: "Tyler non riesce più a cantare"

Fine di un’era per i fan degli Aerosmith: dopo oltre cinque decenni la band ha suonato i suoi ultimi concerti. "I problemi alle corde vocali di Steven Tyler sono irrecuperabili", ha annunciato la band cancellando tutte le altre date ancora in programma di quello che d’altra parte avrebbe dovuto essere il tour dell’addio. "È stato l’onore della nostra vita fare sì che la nostra musica facesse parte della vostra", ha dichiarato il gruppo. La decisione di chiudere con i live è stata "difficile, straziante, ma necessaria", presa perché il 76enne frontman Tyler sta facendo ancora i conti con una frattura della laringe subita proprio alla fine dello scorso settembre dopo tre concerti. "Steven ha passato mesi lavorando senza sosta per fare tornare la sua voce com’era prima della lesione. Purtroppo è chiaro che una guarigione piena non sarà possibile", ha fatto sapere la band.