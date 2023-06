Gli 80 anni di Malcolm il “drugo“ "Fiero di Arancia meccanica"

Non sono molte le persone che, dopo una vita di successi, salutano sorridendo un compleanno che li consegna all’ultima svolta della maturità. Ma c’è da scommettere che domani Malcolm McDowell sarà allegro e ironico come sempre, irriverente anche di fronte anche ai suoi 80 anni. Strano destino il suo: arriva al successo per caso, resta incollato a vita all’immagine di Alex DeLarge, il cattivo per eccellenza di Arancia meccanica, fa soldi a palate girando il mondo col suo ghigno perfido e nasconde invece una mente raffinata, la passione per le cose belle, l’attaccamento alla natura e alla famiglia. "Non dobbiamo prenderci troppo seriamente – ha detto – Non siamo chirurghi, ma solo persone che intrattengono il pubblico".

Malcolm nasce a Leeds il 13 giugno 1943 da Charles Taylor, ex ufficiale dell’aviazione che poi ha aperto un pub, e da Edna di cui adotterà il cognome quando abbraccerà la carriera artistica. Ma prima, nonostante una buona educazione al college, sceglie di lasciare l’università e fa il cameriere nel pub di famiglia. Nel tempo libero prende lezioni di recitazione e poi si trasferisce a Londra entrando alla Royal Shakespeare Company a 21 anni; dopo tre anni debutta al cinema ("si guadagnava di più e c’erano bravi registi") con Ken Loach in Poor Cow.

Ne intuisce le potenzialità Lindsay Anderson, il maestro del Free Cinema che lo vuole protagonista di If che vince la Palma d’oro a Cannes nella rovente edizione del 1968. L’anno fatale è però il 1971 quando incontra Stanley Kubrick che gli cuce addosso il protagonista di Arancia meccanica, il drugo Alex DeLarge. "Kubrick aveva un talento incredibile – ricorda Malcolm – Ha fatto tanti capolavori differenti tra loro e io sono fiero di essere stato il protagonista di uno di questi".