di Benedetta CucciDopo i fasti invernali con la mostra-installazione di Alfredo Pirri, una delle più amate della stagione bolognese, Palazzo Boncompagni si prende un periodo di riposo e lascia la scena estiva alla Boncompagnina, la galleria per progetti più contenuti, ma sempre di grande ricerca.

E così nella dimora che fu di Papa Gregorio XIII, arriva fino al 28 luglio ’Giungla a palazzo’, l’universo onirico di Marta Roberti, trasformandosi in un luogo abitato da sfingi, fiere, figure antropomorfe, dee antiche e volatili.

Le opere dell’artista popoleranno anche il loggiato esterno, fino a raggiungere la monumentale Scala del Vignola. A cura di Silvia Evangelisti l’esposizione celebra la poetica visionaria di una delle voci più originali del panorama contemporaneo, mettendo in relazione le sue opere con l’architettura e le decorazioni del palazzo.

Al centro della pratica di Marta Roberti c’è il disegno, inteso come presenza sensibile più che come traccia. Utilizzando carta copiativa, grafite, pastelli a olio e carta di gelso realizzata a mano a Taiwan, l’artista crea immagini che emergono su più superfici, dando forma a un’eco visiva di trasformazione.

In mostra si alternano 17 disegni, arazzi e una scultura, le figure sono dee e animali sacri provenienti da diverse culture: dal Mediterraneo all’Asia, fino all’America Centrale. In questo universo, umani e animali coesistono in armonia. Autoritratti e figure ibride restituiscono immagini di cura e reciprocità, suggerendo un’identità fluida, sempre in trasformazione. Si tratta di grandi opere su carta, ricami su cotone e lavori tessili realizzati da tessitrici indiane, opere in bronzo che mettono in scena un flusso continuo tra mondo animale, paesaggio naturale e corpo umano.

Il tema della metamorfosi è ricorrente e si riflette anche nell’uso di pattern decorativi, come le palme, che diventano emblemi del confine tra ornamento e significato. Va ricordato che Marta Roberti ha creato nel 2023 l’installazione visiva ’Ancestors of a time to come’ per la collezione haute couture autunno inverno di Maria Grazia Chiuri per Dior, con una dedica speciale alle dee che governano il mondo e il lavoro di ricamo eseguito dalle artististe artigiane indiane.

"La mia pratica artistica nasce da una riflessione profonda sul sé, inteso come qualcosa di aperto, senza confini rigidi e non esclusivamente umano - dichiara Marta Roberti - . L’attrazione per il mondo vegetale e animale, insieme all’intuizione della sacralità della vita che condividiamo con ogni altra specie, si è accresciuta anche grazie alle letture di filosofi e scrittori che indagano visioni radicali dell’esistenza".