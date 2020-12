Roma, 9 dicembre 2020 – Il selfie, con la mascherina abbassata, di Maria Elena Boschi e del fidanzato Giulio Berruti continua a far discutere. Tutto è partito dallo studio di ‘Otto e mezzo’, su La7, nella puntata di martedì 8 dicembre quando Lilli Gruber ha mostrato all’onorevole di Italia Viva alcune foto - pubblicate dal settimanale Chi - in cui viene ritratta, in compagnia del fidanzato, senza mascherina.

Il servizio del magazine diretto da Alfonso Signorini ritrae la renziana con frangetta sbarazzina, minigonna nera e stivali rosso fuoco durante una passeggiata al parco del Granicolo a Roma e il seguente pranzo in una trattoria tipica di Trastevere in compagnia del fidanzato Giulio Berruti. La parlamentare e l’attore hanno una relazione dell’inizio del 2020 ma sono usciti allo scoperto sono in estate. E sembra che l’amore proceda a gonfie vele.

L’uomo che ha rapito il cuore della deputata è nato a Roma il 27 settembre 1984 (quindi è più piccolo della Boschi che compirà 41 anni il prossimo 24 gennaio): alto, moro, fisico scolpito, sguardo intrigante sono le doti di Giulio Maria (questo il nome completo) che si divide fra il lavoro di attore e quello di dentista. Berruti, infatti, ha studiato come dentista e con una specializzazione in ‘Estetica del sorriso e ortodonzia’ continua a esercitare la professione. Durante gli studi, però, si è avvicinato anche allo sfavillante mondo dello showbiz. Prima come modello sfilando sulle passerelle italiane e intervenendo a vari spot, poi approda sul piccolo schermo partecipando a a varie serie televisive. La notorietà e il successo arrivano nel 2007 grazie alla serie Mediaset ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’ dove interpreta il ruolo del protagonista, il marchese Andrea Van Necker.

Se in pochi sanno che ha scritto anche un libro – ‘Nutshell’, uscito nel 2018 per Mondatori – in molti conoscono le sue (vere o presunte) fidanzate visto che spesso è stato al centro della cronaca rosa. Ha avuto una frequentazione con la bellissima attrice Anna Safroncik, poi con l’attrice Marianna Di Martino, dal 2014 ha fatto coppia con Maria Sole De Angelis, mentre dal 2017 e per circa tre anni è stato legato all'attrice e produttrice Francesca Kirchmair.

Berruti-Boschi: il bacio in estate