Giulia De Lellis e Tony Effe insieme alle Maldive: fine della crisi?

Roma, 26 marzo 2025 – Come procede la storia d’amore fra Giulia De Lellis e Tony Effe? A giudicare dal profilo Instagram della influencer e conduttrice sembra scongiurato il momento di crisi che la coppia, secondo alcune voci, stava attraversando. I due stanno infatti trascorrendo una vacanza insieme alle Maldive, condividendo sui social il racconto del viaggio nell’atmosfera del paradiso azzurro.

Le voci della crisi e la risposta della coppia

Ospite del programma ‘Stasera c'è Cattelan’ Tony Effe aveva spiegato al pubblico: “Lei è molto impegnativa, per me è una cosa nuova. Ci sto mettendo il 100%". Parole che sembravano voler allontanare proprio le voci circolate su una presunta crisi.

Le cose invece sembrano andare a gonfie vele tra i due. Adesso la coppia si trova su una spiaggia tropicale in un lussuoso resort delle Maldive: una fuga romantica testimoniata dalle immagini che Giulia De Lellis sta condividendo nelle Stories del suo profilo Instagram. Una novità visto che le immagini che li ritraggono insieme finora sono state piuttosto scarse.

Il nuovo nido d’amore

Secondo le ultime indiscrezioni, poi, al loro ritorno a Milano il cantante e l’influencer dovrebbero trasferirsi in un nuovo appartamento. I due avrebbero infatti trovato la casa (in affitto) per la convivenza, visto che finora hanno vissuto nell’abitazione del rapper in pieno centro.