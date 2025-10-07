“Giulia De Lellis ha partorito in segreto, è nata Priscilla”

Roma, 7 ottobre 2025 – La figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis sarebbe nata. La notizia arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e non è ancora confermata dai neo genitori.

La piccola Priscilla – questo il nome scelto e annunciato da diversi mesi dal rapper e dal’influencer – sarebbe nata al Policlinico Gemelli e starebbe bene.

Sempre secondo Rosica, la coppia avrebbe deciso di tenere il massimo riserbo sul lieto evento perché avrebbe venduto l’esclusiva a un giornale, che quindi presumibilmente dedicherà un servizio al parto e alla nascita della piccola Priscilla.

De Lellis, per depistare i follower, avrebbe pubblicato video pre registrati mentre in realtà si trovava al Gemelli.

Un’ipotesi verosimile, considerando il vasto pubblico dell’influencer, seguita da 5 milioni e mezzo di follower.