Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Missili TomahawkUcraina RussiaIlaria Salis immunitàPensioni manovra 2026Luna piena oggi
Acquista il giornale
Magazine“Giulia De Lellis ha partorito in segreto, è nata Priscilla”
7 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Magazine
  3. “Giulia De Lellis ha partorito in segreto, è nata Priscilla”

“Giulia De Lellis ha partorito in segreto, è nata Priscilla”

La notizia data dall’esperto di gossip Rosica e non ancora confermata dall’influencer e dal papà Tony Effe

Giulia De Lellis e Tony Effe a sx, a dx l'influencer col pancione

Giulia De Lellis e Tony Effe a sx, a dx l'influencer col pancione

Per approfondire:

Roma, 7 ottobre 2025 – La figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis sarebbe nata. La notizia arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica e non è ancora confermata dai neo genitori.

La piccola Priscilla – questo il nome scelto e annunciato da diversi mesi dal rapper e dal’influencer – sarebbe nata al Policlinico Gemelli e starebbe bene. 

Sempre secondo Rosica, la coppia avrebbe deciso di tenere il massimo riserbo sul lieto evento perché avrebbe venduto l’esclusiva a un giornale, che quindi presumibilmente dedicherà un servizio al parto e alla nascita della piccola Priscilla. 

De Lellis, per depistare i follower, avrebbe pubblicato video pre registrati mentre in realtà si trovava al Gemelli. 

Un’ipotesi verosimile, considerando il vasto pubblico dell’influencer, seguita da 5 milioni e mezzo di follower. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata