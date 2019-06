Roma, 24 giugno 2019 – Primo bacio pubblico per Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Tra l’influencer e il pilota la passione va a tutto gas: la coppia dopo aver ufficializzato la love story con un post su Instagram – un tenero scatto di ‘famiglia’ che ritrae Iannone abbracciato all’ex gieffina e alla piccola Matilde, la nipote della De Lellis – è stata paparazzata dal settimanale ‘Chi’ mentre si cambia baci e tenere effusioni. Il magazine ha sorpreso la coppia a Milano dove c’è stato il primissimo bacio pubblico e poi in Sardegna dove la passione è definitivamente esplosa.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez e l’ex di Andrea Damante sono senza dubbio la coppia dell’estate 2019: i due si stanno frequentando ormai da un mese e la conoscenza corre veloce, tanto che ci sono già state le presentazioni di famiglia visto che ‘zia’ De Lellis gli ha fatto conoscere la sorella e i nipoti, trascorrendo alcuni giorni di vacanza tutti insieme. Nelle storie di Instagram, la De Lellis ha immortalato il centauro mentre gioca con i suoi nipoti a bordo piscina, tra tuffi in acqua e calci al pallone. L’inluencer – seguita su Instagram da 4 milioni i persone – ha poi immortalato il suo boyfriend mentre si asciuga con tanto di canzone romantica ‘Dice que te vas’ di Karol G. featuring Anuel AA. Il 29enne di Vasto, invece, ha condiviso il momento in cui butta in piscina la sua nuova fidanzata.

Insomma, tra i due la storia va a gonfie vele ed entrambi sembrano aver dimenticato i problemi di cuore del passato. Lei è stata a lungo fidanzata con il dj Andrea Damante, conosciuto a ‘Uomini e donne’, ma poi la storia è finita burrascosamente un anno fa e i vari tentativi di riavvicinamento si sono rivelati inefficaci, così come senza effetti positivi è stata la breve storia con il cantante Irama. Il pilota, invece, è reduce da un fidanzamento di un anno e mezzo con la showgirl Belen Rodriguez fatto di (pochi) alti e (tanti) bassi.