Giù nella valle, come fosse “Nebraska“. Tra gli eroi marginali di Bruce Cognetti

Quello vinto da Paolo Cognetti è probabilmente uno dei pochi Premi Strega meritevoli degli ultimi anni. Lo è perché ciò che racconta ha un orizzonte di senso. Lo è perché nei suoi libri infila se stesso senza guardarsi l’ombelico. E lo è perché la sua scrittura è solida, collaudata, pronta a reggere il demone della distanza. Ma prima di leggere Giù nella valle (Einaudi), l’ultima fatica di questo scrittore milanese innamorato della letteratura americana e di una natura non matrigna ma umana, bisogna sintonizzare la mente su Nebraska di Bruce Springsteen, l’album del 1982 che probabilmente ne ha consacrato il genio. Perché la rockstar americana, almeno in questo disco leggendario, è come Cognetti: parla al cuore senza fronzoli; coltiva il rimosso e lo rende meno ombroso. E ombrose sono anche le atmosfere di Giù nella valle, che per la precisione è la Valsesia, microcosmo lontano dal mondo (ma non per molto: il progresso, infatti, avanza e chiede il suo obolo) all’interno del quale è ambientata la storia.

Che è quella di Luigi e Alfredo, due fratelli legati da vecchie ferite che il passato trascina in un presente stanco e però tutt’altro che immobile. La loro unione è di sangue, ma anche “di natura”: il loro padre, prima di morire, gli ha lasciato in eredità una casa in montagna e due alberi, un abete e un larice, che gli assomigliano. E in ballo c’è anche una decisione non più rimandabile. La trama del romanzo, che assomiglia più a un racconto lungo e ci riporta agli anni Novanta, è un gioco di scatole cinesi che racchiude incontri, uomini, animali. Ed è essenziale, come l’armonica di Springsteen in Nebraska. Americane sono le atmosfere e i paesaggi, che si dilatano per abbracciare rapporti umani frastagliati che lottano disperatamente per restare in piedi.

Quelli di Cognetti sono eroi marginali, forse antieroi, e di conseguenza perfettamente calati in una quotidianità feroce che la montagna, sentinella fedele di ogni cosa, non può che certificare. Ma le parole di Cognetti sono anche carezze, non solo letterarie, rivolte ai luoghi che conosce bene e di cui il turismo di massa vorrebbe appropriarsi per ricavarne profitto. Il suo merito è spogliarli della loro apparente lontananza per restituirceli nella loro bellezza più intima e vera, che è anche la nostra salvezza.

Giuseppe Di Matteo