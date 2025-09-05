’Girogustando’. Chef a quattro mani. Sapori di Toscana

La rassegna di incontri tra cuochi, ’Girogustando’, ideata da Confesercenti, che da 24 anni celebra la cucina italiana attraverso menu’ inediti preparati a quattro mani, dopo la pausa estiva riparte oggi. Il primo gemellaggio stasera dalle 20.30 sulla spiaggia del Bagno Moby dick a Marina di Grosseto che ospita il ristorante Michele di Siena (prenotazioni: O564.34263 - 338.5842158). Come ogni anno il connubio tra convivialità e buona cucina è garantito grazie alla formula distintiva che vede un ristorante locale ospitare uno chef dal resto d’Italia.

Sono 18 gli appuntamenti tra Arezzo, Grosseto, Pistoia e Siena di ’Girogustando’, rassegna di punta per Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Il 23 settembre il ristorante ‘Il 13’ di Castiglione della Pescaia ospita Dal Pucci di Pescia (O564.935477). Le cucine balneari torneranno protagoniste il 29 settembre, col Labirinto di Adriano nel cuore di Orvieto che sarà ospite al Bagno Moderno, di Marina di Grosseto. Il 9 ottobre di scena il primo dei tre doppi protagonisti di quest’anno: alla Vecchia Oliviera di Campagnatico sarà ospite Poggiardelli di Montepulciano, che due settimane più tardi ospiterà a sua volta Il Portolano, decennale trattoria del centro di Ravenna.

Tra le curiosità del nuovo programma, una cena fusion in chiave toscana, con il Sindia di Siena che il 15 ottobre ospiterà l’Iru Ramen di Grosseto, e la presenza ad alcune cene di un nutrizionista a disposizione del pubblico in sala. Gli eventi sono aperti al pubblico (www.girogustando.tv).

