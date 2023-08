E’ nata una giraffa senza macchie, unico esemplare al mondo

Limestone (Tennesse), 23 agosto 2023 – Non ha ancora un nome ma è già una diva. La nuova nata al Bright’s zoo è una giraffa senza macchie. Ne avete mai viste in foto, tv o nei safari? Improbabile. Sono una rarità. Secondo il parco faunistico di Limestone (Tennesse) potrebbe essere l’unica esistente sul pianeta. L’ultimo esemplare segnalato è nato in uno zoo di Tokyo, 50 anni fa, scrive la Cbs. E le giraffe hanno una vita media di 25 anni.

La nostra eroina è venuta alla luce il 31 luglio, è alta poco meno di due metri ed è un esemplare di giraffa reticolata (detta anche giraffa somala, la specie più frequente negli zoo), termine che fa riferimento al caratteristico disegno poligonale bianco su sfondo marrone, che serve alle giraffe per camuffarsi nelle savana, il loro habitat naturale. Ogni esemplare ha il suo disegno caratteristico, ereditario. Ma la nuova nata le macchie non le ha: per effetto di qualche anomala combinazione genetica, il suo manto è bruno e uniforme. E per questo sta catturando l’attenzione di mezzo mondo.

Il fondatore dello zoo di Limestone, Tony Bright, ha affermato che l’animale di appena tre settimane “sta accendendo riflettori necessari sul tema della conservazione delle giraffe – riporta la CNN –. Secondo la Giraffe Conservation Foundation, sono 16.000 le giraffe reticolate attualmente allo stato selvatico”. Trent’anni fa se ne stimava 36mila, quindi la popolazione si è quasi dimezzata.

Il Bright’s Zoo ha lanciato un sondaggio via social: “Aiutateci a trovare un nome al cucciolo di giraffa”. Ci sono 4 nomi tra cui scegliere. Tutti con un significato: Kipekee, che significa ‘Unica’, Firyali, (‘Straordinaria’), Shakiri (‘La più bella’) e Jamella (‘Di grande bellezza’). c’è tempo fino al 4 settembre per partecipare. E’ un’occasione per promuovere l’iniziativa ‘Save Giraffes Now’: “Vogliamo fare in modo che anche le future generazioni possano vedere questi splendidi animali”.