Giovanni Lindo Ferretti Punkettone e mistico: 70 anni fedele alla linea Perché una linea non c’è

di Matteo Massi

Aveva provato a mettere in guardia tutti più o meno trent’anni fa. Era il primo disco del Consorzio Suonatori Indipendenti (1994) e Giovanni Lindo Ferretti, all’epoca da poco quarantenne, cantava in A tratti: "Non fare di me un idolo mi brucerò se divento un megafono m’incepperò". Non si è inceppato nel corso di questo tempo in cui fa fatica sempre a riconoscersi. Ma chi credeva che con le sue canzoni (Cccp, Csi) si potesse fare una rivoluzione (meno con quelle dell’ultima appendice musicale, i Pgr), è rimasto basito quando Giovanni Lindo Ferretti non ha raccontato una conversione religiosa (perché cattolico lo è sempre stato senza smarrire poi così tanto la retta via), ma la riappropriazione del suo spazio intimo in dialogo con Dio, in cui la preghiera è elemento fondante. E in cui la religione, quella cattolica con la dottrina più tradizionalista, sulla scia di Papa Benedetto XVI (anzi, Decimo Sesto) è la bussola per orientarsi nel mondo ove ora la tecnologia ha preso il sopravvento sulla tecnica. Per la quale la reazione di Ferretti è identica, a quando provava a spiegare che cosa significasse essere punk. Non un mucchio di vestiti stracciati, ma il "’fanculo alla tecnica" come unico comandamento cui rispondere.

Il punto è proprio questo: l’aura che è stata costruita attorno alla figura di Giovanni Lindo Ferretti. Salmodiante per la sua voce (incline al canto) e ieratico per il suo modo di porsi di fronte al mondo. Un’icona, un idolo. Con il rischio di bruciare quest’icona, quando il suo pensiero, da sempre critico contro la modernità, non coincide con il nostro.

Si fa fatica ora a pensare che Giovanni Lindo Ferretti, domani, compirà settant’anni. La sua cresta al principio e la corda sugli occhi con il cranio rasato (di ritorno dalla Mongolia) mentre si muove sul palco come una marionetta di Majakovskij, l’inizio e la fine delle due splendide avventure musicali (Cccp e Csi) legate da un filo teso per amicizie, condivisione e convivenza; hanno accompagnato almeno un paio di generazioni. E la terza infine ha portato le sue canzoni agli ultimi X Factor (Curami, Io sto bene) o addirittura a Sanremo (i Maneskin con Amandoti e Max Gazzé con Del mondo due anni fa)

I Cccp nati sull’asse Emilia-Berlino furono dirompenti – dalla metà degli anni Ottanta in poi – per la scena musicale italiana. Punk filosovietico e lì a credere (in buona fede) che quello fosse un elogio del verbo del Cremlino (parola e verità, rude Pravda), in risposta alla monopolizzazione occidentale e anglofona della cosiddetta scena punk. Pura provocazione. Lo stesso impulso che muove ancora il quasi 70enne Ferretti, anche se adesso vive tra i monti, nel suo paesello, Cerreto Alpi (Reggio Emilia). Tra meno di un mese, proprio a Reggio Emilia (l’inizio di tutto), si aprirà una mostra proprio sui Cccp: Felicitazioni!, dal 12 fino all’11 febbraio 2024 ai Chiostri di San Pietro racconterà i quarant’anni di storia di Giovanni con Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur. La domanda più scontata: sarà una reunion? La risposta più diretta dello stesso Ferretti: "Il problema è che siamo ancora vivi e rifare i Cccp sarebbe ridicolo. Non vorremmo fare la caricatura dei Cccp". Passare da icona (in attesa di bruciarsi) a caricatura è un attimo.

I Cccp smisero di essere Cccp quando il mondo stava per cambiare per sempre: il McDonald’s era arrivato in Piazza Rossa e addio a Patto Atlantico vs. Patto di Varsavia. E ora, forse un caso (o uno scherzo del destino), che oltre alla guerra sul campo (in Ucraina), si torna a parlare di guerra fredda e della politica dei due blocchi, tornano con una mostra. In mezzo c’è stato il Consorzio Suonatori Indipendenti che anche per l’acronimo (Csi, appunto) era in un rapporto di filiazione, una diretta conseguenza (con un percorso musicale diverso) dei Cccp. Altrettanto dirompenti, anche se Ferretti non urlava più dal microfono. Così dirompenti da costruire una scena musicale italiana (con il Consorzio Produttori Indipendenti) e arrivare a scalare le classifiche.

Quando il Tg1 in coda al telegiornale della sera, venticinque anni fa, raccontò che i Csi erano primi nelle classifiche di vendita, fu l’inizio della fine. Rimproverarono a Ferretti che a 44 anni non si può fare il punkettone. Troppo vecchio, una questione anagrafica. Più che di qualità. E lui rispose ancora: il punk è un’attitudine. Qualche anno fa gli chiesero anche se si potesse conciliare l’essere punk con il cattolico praticante. "Ci sono santi punkettoni da tutte le parti – rispose –. San Filippo Neri, per esempio. Si era persino rasato i capelli a metà della testa, per dimostrare una idiosincrasia nei confronti del potere papale, di cui però alla fine era comunque succube, perché nessun prete può rifiutare il potere papale".

Fedele alla linea, sempre. Perché una linea non c’è.