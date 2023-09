Giovanni Allevi parla al pubblico: “Ci incontreremo presto, aspettatemi”

Giovanni Allevi torna a farsi sentire dall'ospedale che ormai da oltre un anno è diventato la sua casa. Il pianista e compositore è infatti ricoverato all'Istituto dei Tumori di Milano per un mieloma. La sua è una battaglia condivisa con il pubblico. Periodicamente, infatti, il musicista aggiorna i fan sulle proprie condizioni di salute attraverso seguitissimi messaggi sui social network.

L'ultimo, in particolare, è un messaggio di grande speranza. "Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell'applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze. Vi prego, aspettatemi ancora un po', cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell'infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo. Ancora un po' di pazienza... aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme. Giovanni" ha scritto il pianista e compositore.

Parla di percorso doloroso, Giovanni Allevi. Un percorso fatto di sofferenze fisiche e morali, perché la malattia non colpisce soltanto il corpo. Un Giovanni Allevi provato, ma anche fiducioso. Un Giovanni Allevi che finalmente si sente di dire che “si avvicina sempre di più il momento” in cui tornerà ad incontrare il proprio pubblico. Un Giovanni Allevi che, come di consueto, non abbandona la speranza.