Giovanni Allevi dall’ospedale: “Contro il dolore uso la meditazione”

Giovanni Allevi torna a mostrarsi sui social network. Il pianista e compositore non pubblicava una propria foto da circa tre mesi. E oggi ha deciso di dare un segnale forte ai fan pubblicando un'immagine che lo ritrae sdraiato a letto in ospedale insieme a un gatto. Il volto e il fisico provati dalla battaglia contro la malattia e un cappello in testa, dal quale spunta una chioma - inevitabilmente cambiata a causa delle terapie - che non è più del consueto nero corvino, ma è diventata bianca.

"Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni ♥️": è il testo che accompagna la foto pubblicata da Giovanni Allevi su Instagram.

Da oltre un anno, il compositore e pianista marchigiano è ricoverato all'Istituto dei Tumori di Milano, dove sta affrontando le difficili e dolorose terapie per un mieloma multiplo. Di cosa si tratta? Il mieloma multiplo è un tumore delle plasmacellule, cellule del sistema immunitario che si trovano nel midollo osseo e che producono anticorpi. In sostanza questa malattia implica la riproduzione all'infinito di cellule "impazzite".

Nella lotta contro il tumore, però, Giovanni Allevi non è mai solo. Sin dal giugno 2022, quando è stato ricoverato, l’artista e talento di fama internazionale può contare sul sostegno di tantissimi fan che ogni giorno gli dimostrano affetto e supporto.