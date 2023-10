Lotta al cancro, tornano i Giorni della ricerca Rai-Airc: dal 5 al 12 novembre la maratona tv. Ecco come donare

Roma, 25 ottobre 2023 – Tornano i Giorni della Ricerca di Rai e Airc. Dal 5 al 12 novembre una vera e propria staffetta mobilita tutta la Rai (tv, radio, testate giornalistiche, web e sociale) e il suo pubblico con l’obiettivo di trasformare più rapidamente la ricerca in cura.

La maratona porterà nelle case degli italiani le storie di ricercatori, medici, volontari e soprattutto di donne e uomini che hanno affrontato la malattia. Oltre 139 milioni di euro sono il risultato concreto dell’impegno della Rai e della generosità del pubblico: fondi che hanno contribuito a dare, di anno in anno, continuità al lavoro di migliaia di ricercatrici e ricercatori Airc impegnati su progetti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

La raccolta Rai-Airc per finanziare la ricerca sul cancro

I dati: la ricerca cura di più ma ci sono ogni giorno 1000 nuove diagnosi

La ricerca cura sempre di più come dimostrano i dati nel nostro Paese: oggi circa 3,6 milioni di persone hanno superato una diagnosi di cancro (sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi), il 37% in più rispetto a solo dieci anni fa. Un risultato importante che si misura in vite salvate cui ha contribuito Fondazione AIRC, primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia, con oltre 137 milioni di euro di investimento nel solo 2023 e una squadra di 6mila scienziati, al lavoro prevalentemente in istituzioni pubbliche. Nonostante i costanti progressi il cancro è ancora oggi un’emergenza: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 390.000 nuovi tumori, più di 1000 al giorno. Più precisamente si stima che il cancro abbia colpito 205.000 uomini e 185.700 donne, con un incremento in due anni di circa 14.100 casi. (I numeri del cancro in Italia, 2022 a cura di AIRTUM, AIOM, Siapec e Passi).

“Airc e Rai – sottolinea la Presidente RAI Marinella Soldi - sono legate da una visione comune: vogliamo essere al fianco dei cittadini nel fornire informazione e approfondimenti di qualità con contenuti verificati, contrastando le fake news e contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e della consapevolezza”.

“Da ventinove anni siamo partner della RAI per dare vita insieme a questa straordinaria maratona che ha il duplice obiettivo di sostenere concretamente il lavoro dei nostri scienziati, in particolare i percorsi di crescita e formazione dedicati ai più giovani, e insieme diffondere la cultura della prevenzione e una corretta informazione sui temi della salute e della scienza, per costruire una collettività sempre più consapevole, nel più autentico spirito di servizio pubblico – spiega Andrea Sironi, Presidente Fondazione AIRC –. Vorrei far quindi arrivare il mio ringraziamento a tutta la RAI e a tutte le persone che vi lavorano per essere parte della grande comunità AIRC che oggi può contare sull’impegno e sulla fiducia di 4,5 milioni di sostenitori, 20mila volontari, 17 Comitati Regionali e tantissimi partner che hanno scelto di sostenere la nostra Fondazione. I progressi della ricerca oncologica hanno portato un significativo miglioramento globale della percentuale di sopravvivenza al cancro con una importante accelerazione negli ultimi anni. Ma questo non può bastare perché resta ancora molto da fare per garantire una cura a tutti i pazienti, è fondamentale non fermarsi e continuare a investire nella migliore ricerca”.

Il programma tv

Un palinsesto ricco di approfondimenti accompagna per tutta la settimana il pubblico Rai. Alla Signora della Domenica Mara Venier è affidato il compito di accendere ufficialmente il numeratore delle donazioni con Domenica In dagli Studi Fabrizio Frizzi: “Sono felice e orgogliosa di dare il via alla maratona. Conosco AIRC da molto tempo, è una realtà seria e affidabile che ho sempre raccontato nel corso delle mie trasmissioni. Credo sia molto importante trasferire un messaggio di fiducia nella ricerca a chi riceve una diagnosi ma anche alle persone vicine come familiari, amici e affetti, perché non si sentano mai soli nell’affrontare la malattia”.

Mara Venier darà il via alla maratona nella puntata di Domenica In (Ansa)

Ambasciatore AIRC da oltre dieci anni, Carlo Conti conferma il suo impegno come fundraiser d’eccezione dedicando l’intera puntata di venerdì 10 di Tale e Quale Show al sostegno della ricerca sul cancro. “In occasione dei Giorni della Ricerca, da molti anni, ho scelto di dare spazio in Tale e Quale Show alle testimonianze di medici, ricercatori, persone curate dal cancro. Sappiamo bene quanto il cancro impatti sulla vita delle persone e poterne parlare anche in un varietà può essere di supporto a chi sta vivendo questa esperienza direttamente o indirettamente”.

A guidare la squadra dei protagonisti RAI per AIRC con Carlo Conti anche Antonella Clerici. Un impegno che quest’anno raddoppia: quotidianamente in E’ sempre mezzogiorno e poi eccezionalmente in giuria nello speciale di Tale e Quale Show.

La testimonial

Protagonista della campagna dei Giorni della Ricerca, in rappresentanza delle persone che hanno avuto o hanno ancora oggi un cancro, è Marta, 34 anni di Grosseto. Due anni fa a questa giovane donna è stato diagnosticato un tumore ovarico: “Era il 20 febbraio quando ho ricevuto la diagnosi. Stavo cercando una gravidanza che non arrivava e così andai di nuovo dal ginecologo. Durante i controlli mi trovarono qualcosa che non andava. È stato tutto veloce, sono stata operata per delle cisti ovariche che poi si sono rivelate essere un adenocarcinoma sieroso di alto grado all’ovaio destro. È stata necessaria una chirurgia radicale che non mi consentirà più di avere figli. Tutto questo mi è successo a 31 anni. È stato un periodo veramente duro… Ma io non ho mai perso la fiducia. Bisogna affidarsi ai medici e alla scienza, avere rispetto di chi combatte dalla stessa parte di noi pazienti, di chi ci sostiene e crede nella nostra guarigione”.

Accanto a lei Luca Boldrini, medico e ricercatore presso il Policlinico Gemelli di Roma, titolare di un progetto sostenuto da AIRC nell’ambito del nuovo bando Next Gen Clinician Scientist. “Il paziente è il centro di tutto, – sottolinea Boldrini -. Il progresso tecnologico, soprattutto nella mia disciplina è travolgente. Oggi sono responsabile di un apparecchio che dieci anni fa semplicemente non esisteva. Questo si traduce in vite salvate, letteralmente”.

Come donare

Già ora possiamo sostenere il lavoro dei ricercatori con una donazione:

• con tutte le carte di credito, PayPal e PostePay su airc.it;

• con bonifico bancario su conto corrente dedicato Banco BPM IT45E0503401633000000008069;

• chiamando da telefono fisso o inviando uno o più SMS al numero 45521.

I cioccolatini della ricerca: sabato 11 novembre nelle piazze

I volontari AIRC, a fianco dei diciassette Comitati Regionali della Fondazione, distribuiscono in 2mila piazze i Cioccolatini della Ricerca in una nuova ed elegante confezione da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità firmato Venchi. A fronte di una donazione di 13 euro verrà consegnata anche una Guida con le ultime novità per la prevenzione e la cura del cancro. I cioccolatini saranno inoltre disponibili per tutto il mese di novembre online su Amazon.it e in 1.350 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC. Info sulla distribuzione in tempo reale su airc.it.

Un gol per la ricerca: 10, 11, 12 e 17 novembre

I campioni del calcio e le squadre della Serie A Tim scendono in campo al fianco di AIRC nella dodicesima giornata di campionato per invitare i propri tifosi a segnare Un Gol per la Ricerca sostenendo i giovani talenti della scienza. L’iniziativa è realizzata con FIGC, Lega Serie A, TIM e AIA e promossa in collaborazione con i media sportivi. Anche gli Azzurri danno il loro contributo venerdì 17 novembre in occasione dell’incontro Italia – Macedonia del Nord.

A scuola e nelle Università

AIRC torna tra i banchi di oltre 90 scuole di I e II grado su tutto il territorio insieme alle sue ricercatrici e ai suoi ricercatori. Studenti e insegnanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il mestiere del ricercatore, approfondire la bellezza della scienza e le nuove frontiere della ricerca sul cancro. Inoltre, spazio al tema della prevenzione per sensibilizzare i più giovani sui comportamenti salutari: sana alimentazione, attività fisica regolare e no fumo. Anche gli studenti universitari saranno coinvolti attraverso 12 appuntamenti di AIRCampus.