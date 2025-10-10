Giornate ’Fai’. Tra palazzi, ville torri e orti botanici

di Benedetta CucciPalazzi, ville, case studio, oasi di biodiversità, collezioni, torri, scavi archeologici, orti botanici, borghi aperti eccezionalmente per visite e scoperte. Tornano l’11 e 12 ottobre in Emilia Romagna e Marche, le giornate Fai d’autunno con tantissimi luoghi aperti per raccontare storie bellissime tra architettura e territorio.

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per scoprire e per godere del patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI: ad ogni visita si potrà sostenere, infatti, la missione della Fondazione con una donazione.

Si parte dall’Emilia Romagna con 37 destinazioni. A Bologna si visiterà il Palazzo Banca d’Italia in piazza Cavour, un esempio architettonico fondamentale dell’insieme di interventi urbanistici che interessarono la città in seguito all’Unità d’Italia (17 marzo 1861). Poi Palazzo Merendoni in via Galliera 26, con un portico caratterizzato da lesene tuscaniche e tutta la facciata arricchita da elementi architettonici tipici dello stile neo-cinquecentesco, molto di moda nella seconda metà del Settecento.

Non lontano, al civico 40, Palazzo Savioli, una delle ultime residenze dell’aristocrazia senatoria. Uscendo dalla città sarà bello scoprire l’oasi del Quadrone a Medicina, che si estende per circa 270 ettari, di cui ca.200 coltivati a cereali da seme, con tecniche di agricoltura integrata. Nel boschetto sono presenti fagiani, quaglie e allodole, ma anche mammiferi come la lepre e il riccio. Questo ambiente è un rifugio ricco di alimentazione per molti passeriformi, rapaci diurni e anche notturni come il barbagianni.

Eccoci in viaggio verso Tresigallo (Fe), dove c’è Palazzo Pio, le cui origini di casa padronale risalgono al 1426 e nel 1517 inizia l’opera di trasformazione da casa a palazzo di tre piani con torre ad angolo, voluta dal cavaliere Alessandro Faruffini, capitano delle milizie del duca Alfonso d’Este, poi nel 1600 è proprietà della famiglia Pio di Savoia.

Direzione Modena dove visitare l’Orto Botanico, nel centro città, fondato nel 1758 dal duca Francesco III d’Este e riaperto la scorsa primavera. Sempre a Modena c’è la chiesa di San Vincenzo in corso Canalgrande 25: 150 anni dalla morte dell’ultimo Duca di Modena e la memoria estense concentrata in un solo luogo: sono queste le ragioni principali che portano ad aprire uno spazio così ricco di significato per la storia cittadina.

Si visita anche ad Ancona l’Orto Botanico Selva di Galliano e a Macerata viene raccontato Palazzo Buonaccorsi, che solitamente è aperto, ma in questa occasione se ne narrano le curiosità in un percorso speciale.

Tanto da vedere anche a Pesaro Urbino, tra Palazzo Saladini Ferri, la chiesa di San Francesco, il teatro Angel dal Foco, l’Oratorio delle cinque piaghe, raramente aperto al pubblico, dove ammirare da vicino le ridondanti decorazioni rococò.

L’elenco completo si può trovare sul sito del FAI.