Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari tutti da ammirare

di Anna MangiarottiAnche in Lombardia, le Giornate FAI d’Autunno, inquadrate nel grande progetto-atto d’amore per l’Italia da tutelare, aprono domani e dopodomani luoghi eccezionali, solitamente inaccessibili, dove oltretutto ogni iscritto al FAI, e chi farà la tessera per la prima volta durante l’evento, potrà beneficiare dell’accesso prioritario.

Milano fa scoprire residenze nei secoli modelli di fasto e centri di potere: il barocco Palazzo Litta, che oggi ospita gli uffici milanesi del Ministero della Cultura, con l’originalissimo rococò Salone degli Specchi; Palazzo Diotti, con la Sala di Flora affrescata da Andrea Appiani secondo la moda settecentesca, abitato pure da Mussolini (visitabile la sua Camera), e ora sede della Prefettura cittadina; Palazzo Cusani, fastoso dal Seicento, con tutte le sue sale delle Feste e del Caffè e degli Intarsi e delle Allegorie e delle Divinità e dell’Ingegno, ora sede della rappresentanza Nato a Milano nonché del Comando Militare Esercito Lombardia.

E ancora: Palazzo Turati, nuova sede Moda dell’Istituto Marangoni, prestigiosa scuola internazionale di alta formazione, dopo essere stato l’abitazione del Conte Francesco Antonio Turati, magnate del cotone, che se lo fece edificare in stile neorinascimentale nell’Ottocento; Palazzo Mondadori (giusto per aggiornare l’elenco), che a 10 km da Milano, nel Comune di Segrate, fu voluto da Giorgio Mondadori per accogliere i dipendenti della sua casa editrice (cresciuti tra 1950 e 1965 da 335 a 3.000), incaricando l’architetto brasiliano Oscar Niemeyer (progettista di Brasilia) di realizzare in prossimità dell’aeroporto di Linate un edificio, completato nel 1974, che non avesse bisogno di insegne per imprimersi nella memoria, ovvero una sorta di ’architettura pubblicitaria’.

Detta ’la Scheggia di vetro’, Torre Gioia 22 (alta 121 metri) a Porta Nuova, il quartiere dell’innovazione milanese emergente, è recentissima: inaugurata nel 2024, ospita le Divisioni Insurance, Private Banking, Asset Management e Isybank, appartenenti a Intesa Sanpaolo (3.000 lavoratori).

Riservata agli iscritti FAI, la visita in un interessantissimo esempio di rivalutazione del tessuto storico milanese da parte di chi è attento al passato, ma con una visione internazionale rivolta al futuro: Dolce & Gabbana Beauty (via Kramer), neocostituita casa della bellezza del celebre marchio moda (vicino al FAI anche in qualità di Partner), negli spazi ristrutturati del convento benedettino del Santissimo Sacramento (che le monache non hanno abbandonato), dove i locali di rappresentanza culminano in una cappella in cui è presente la statua di Sant’Ignazio Martire (opera di Pietro Ferroni datata 1811-12), in prestito dal Duomo di Milano nell’ambito dell’iniziativa di mecenatismo ’Adotta una Statua’ promossa da Veneranda Fabbrica del Duomo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana.

Tutto l’elenco con i vari luoghi da visitare in Lombardia si può trovare sul sito Internet del FAI.