Giornate ’Fai’. Luoghi straordinari. Storia, arte, natura

di Olga Mugnaini

Un grande patrimonio variegato, di storia, arte e natura. Domani e domenica tornano le Giornate Fai d’Autunno, XIV edizione, una festa diffusa, organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, che quest’anno celebra i 50 anni dalla nascita dell’associazione, fondata nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli.

In Toscana sono tantissimi i luoghi speciali chiusi per gran parte dell’anno e che grazie al Fai aprono le loro porte ai visitatori, che interessano tutte le province.

A Firenze, porte aperte alla Sede Rai, visitabile per la prima volta, progettata negli anni Sessanta da Italo Gamberini con un esterno ’brutalista’ che contrasta con gli interni raffinati, dove si visiteranno gli studi di registrazione e la ’Stanza dei rumori’. Aperto Palazzo Pazzi Quaratesi, una delle più notevoli architetture civili del Rinascimento fiorentino, oggi sede dell’Inps. Da segnalare anche l’apertura della Badia Fiesolana, a Fiesole.

Nella provincia di Arezzo si potranno visitare il Teatro Vasariano, il Teatro Pietro Aretino e il Teatro Petrarca. A Grosseto, invece, attesa per l’apertura del Reggimento Savoia Cavalleria, mentre spostandosi in Maremma da segnalare i borghi di Pereta e Magliano in Toscana.

A Siena si potranno ammirare Villa Volte e l’antico ospedale Monna Agnese, mentre a San Gimignano, si visita la casa torre Campatelli.

Fra i tanti tesori dell’Umbria si visita la galleria d’arte contemporanea della Pro Civitate Christiana ad Assisi, l’abbazia di Badia Petroia, la chiesa di Santa Maria Annunziata a Montecolognola di Magione, l’intero borgo di Giano dell’Umbria; per gli amanti della natura c’è la gola del Bottaccione a Gubbio con l’acquedotto medievale, la chiesa dei santi Domenico e Giacomo a Bevagna.

A Terni la scuola d’arte e il convento della Romita e Casa Pisana a Castel Giorgio. Sempre in provincia di Perugia, ci sono il bosco di San Francesco ad Assisi, la chiesa di Santa Maria della Piaggiola a Gubbio, il santuario della Madonna delle Fontanelle a Magione, la chiesa di Santa Maria in Vallegloria a Spello, le sorgenti del rio Fergia a Gualdo Tadino, villa San Martinello a San Martino Delfico, Palazzo Marignoli a Spoleto, il convento di San Giacomo a Todi.

Cinque le proposte alla Spezia e provincia. In città la cattedrale di Cristo Re, il palazzo comunale e il palazzo dell’Agenzia delle entrate. In provincia villa Rezzola a Lerici e podere Case Lovara a Levanto.

Le visite sono gratuite, ma per per alcune è consigliata la prenotazione. Verrà suggerito un contributo libero, che andrà a sostegno della missione e dell’attività della Fondazione.

Tutto il programma su https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/