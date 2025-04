Giornate all’aria aperta per ammirare giardini e paesaggi

La primavera, stagione di fioritura e di risveglio con la voglia di trascorrere giornate all’aria aperta e anche con il piacere di conoscere ed ammirare giardini e paesaggi. L’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, fondata nel 1950, rappresentata da professionisti, ricercatori, docenti, attivi proprio nel campo dell’architettura del paesaggio, almeno 600 in tutta Italia, è membro dell’International Federation of Landscape Architects e della International Federation of Landscape Architecture Europe, e propone un ricco programma con visite a giardini storici, parchi contemporanei, paesaggi agrari e rurali.

Gli eventi, promossi su tutto il territorio nazionale dalle singole sezioni territoriali, si svolgono durante i mesi di aprile e maggio per diffondere la cultura del paesaggio attraverso il mestiere del paesaggista, figura ancora poco valorizzata e riconosciuta nel nostro Paese. I paesaggisti ed esperti di settore accompagnano i visitatori.

Questi gli eventi organizzati dalla sezione Lombardia distribuiti fra le provincie di Milano (12 aprile e 17 maggio), Como (13 aprile), Verbania (10 maggio), e Brescia (24 maggio). Domani ci sarà la visita al Parco realizzato con fondi PNRR, il giorno successivo a Olgiate Comasco nei giardini storici di Villa Peduzzi e Villa Camilli con progetto di restauro.

’Giardini e Paesaggi Aperti’ sarà il 10 maggio al Giardino Botanico dell’Isola Madre (nella foto qui sotto), a Verbania, il 17 maggio, a Milano, vi sarà la possibilità di entrare in una Foresta Urbana, creata durante il Covid, mentre il 24 maggio a Brescia si potrà ammirare un vivaio – giardino immergendosi nel mondo delle erbacee perenni e graminacee.

R.P.