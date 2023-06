Giornata mondiale contro la desertificazione: la data e il tema

Anche se probabilmente ancora non ce ne rendiamo conto, il mondo intorno a noi sta lentamente, ma inesorabilmente, cambiando in peggio. Con l’aumento delle temperature globali ormai fuori controllo e con l’inazione dei governi ci sono sempre più aree a serio rischio di desertificazione. La siccità è in generale un’enorme minaccia per lo sviluppo sostenibile, ma se fino a non molto tempo fa il discorso valeva soprattutto per alcuni Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli intorno ai Tropici, adesso i rischi valgono allo stesso modo anche per le nostre latitudini. Le previsioni delle Nazioni Unite, a proposito, dipingono un quadro che sarebbe riduttivo definire allarmante: sembra infatti che entro il 2050 i problemi legati alla siccità potrebbero interessare i tre quarti della popolazione mondiale. Alla luce di questo ennesimo disastro climatico (che secondo gli scienziati è direttamente causato dalle attività umane) è necessario muoversi in qualche modo, e farlo al più presto. Ecco perché l’ONU ha deciso di istituire una Giornata Internazionale contro la desertificazione, in programma ogni 17 giugno: in occasione di questa evenienza così importante sarà dunque possibile tornare a parlare seriamente di questa grave problematica, sensibilizzando per quanto possibile la popolazione e le istituzioni riguardo ai pericoli di comportamenti sconsiderati reiterati nel tempo legati alla nostra risorsa più preziosa, l’acqua.

I dati sulla desertificazione

Una giornata simile risulta ancor più importante alla luce delle cifre sciorinate dalle Nazioni Unite nell’approfondito report “Drought in numbers 2022”. Il rapporto fa riferimento alla mancanza di risorse idriche in giro per il mondo negli ultimi anni, collegando il fenomeno all’inquinamento e al relativo riscaldamento globale. Pensiamo ad esempio che a partire dal 1970 gli eventi climatici estremi hanno rappresentato il 50% di tutti i disastri e il 45% delle cause di morte per la popolazione. Purtroppo, come sottolinea l’analisi, 9 morti su 10 si sono registrate proprio in Paesi in via di sviluppo, con la siccità come evento in grado di provocare il maggior numero di perdite umane. Il numero e la durata dei periodi di siccità è aumentato considerevolmente a partire dal 2000, con un +29% rispetto ai due decenni precedenti. Si sta parlando di una mancanza di acqua che colpisce 2,3 miliardi di persone, numeri impressionanti che devono spingerci ad una seria riflessione. Sempre più persone vivono in condizioni di scarsità di risorse idriche: l’UNICEF, nel merito della questione, ha aggiungo che di queste 1 su 4 sono bambini. Il messaggio è chiaro: per come stanno le cose attualmente, non si può dire che possa esistere alcun Paese del tutto immune alla siccità, Italia compresa. Gli effetti del cambiamento climatico da questo punto di vista li abbiamo visti tutti, con un inverno nel corso del quale ha piovuto pochissimo e, in parallelo, con una primavera caratterizzata da precipitazioni estreme che tanto dolore hanno portato prima nelle Marche e successivamente in Emilia-Romagna, devastata da una delle peggiori alluvioni della sua storia recente. Dunque tutto è perduto? Non proprio, non ancora, ma per riuscire a uscire da questo inferno è necessario un lavoro congiunto. Il rigoroso impegno degli esperti climatici associato alla volontà politica potrebbe spianare la strada ad azioni planetarie, guidate da politiche chiare. Un’iniziativa molto utile in questo senso può essere rappresentata dal ripristino del territorio, un processo complesso che cerca di risolvere tutti i fattori che soggiacciono al ciclo dell’acqua e alla perdita di fertilità del suolo. L’obiettivo di questo prezioso strumento è la ricostruzione degli habitat naturali, con la creazione di sistemi ecologici funzionali ad hoc. Si tratta di un mezzo molto prezioso capace di aiutare le popolazioni a resistere a periodi di siccità prolungata, per esempio aumentando le infiltrazioni idriche nel terreno (un elemento, quest’ultimo, che ovviamente contribuisce in modo sostanziale anche a supportare l’agricoltura locale). Sono misure che, in prospettiva, potrebbero evitare entro il 2030 a milioni di persone di dover migrare da aree desertificate, lasciando così le loro case e le loro radici. Quanto detto finora, purtroppo, potrebbe non bastare. Le Nazioni Unite sottolineano a proposito anche quanto sia cruciale il consumo responsabile delle risorse idriche e il loro sfruttamento nelle attività produttive. L’obiettivo, in questo caso, è riuscire a produrre quanto più cibo con la minor quantità di acqua possibile. Ecco dunque come in questo contesto sia più facile comprendere chi, quotidianamente, si batte per il passaggio ad un’alimentazione umana quanto più basata sui vegetali, considerato l’impatto importante che gli allevamenti intensivi possono avere sulle risorse idriche. Si tratta, in ogni caso, di misure e cambiamenti non così scontati. Per riuscire a contenere i danni del consumo sconsiderato d’acqua sarebbe infatti necessario un cambiamento di prospettiva e di abitudini non solo a livello regionale ma bensì mondiale. Va da sé che alla luce dei fatti si tratta di una sfida a dir poco epocale, ma pur sempre necessaria. La posta in gioco è infatti altissima: a rischio c’è il futuro del pianeta Terra e le vite di miliardi di esseri umani.

Il tema dell’edizione 2023

Istituita nel 1994 con la Convenzione contro la desertificazione (UNCCD), quest’anno in modo particolare la giornata sarà dedicata alle donne di tutto il mondo. ‘Her land, her rights’, questo il titolo dell’edizione imminente, si focalizzerà dunque sui diritti del genere femminile come elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi globali legati all’uguaglianza di genere e della neutralità del degrado del suolo entro il 2030. Molto, anzi troppo spesso, le donne in giro per il mondo hanno molto meno accesso alla gestione della proprietà terriera rispetto alla loro controparte maschile, il che le rende molto più vulnerabili a migrazioni, fame, povertà e ovviamente anche alla violenza di genere. Sono dunque tre gli obiettivi specifici dell’edizione 2023 della Giornata internazionale contro la desertificazione: - Aumentare la consapevolezza sull’impatto che desertificazione e degradazione del suolo hanno sulle donne rispetto agli uomini - Sottolineare il prezioso contributo delle donne nella gestione sostenibile del territorio - Stimolare un supporto a livello globale per promuovere il diritto di accesso alla terra per le donne e le ragazze in giro per il mondo Dopo la Spagna, Paese ospitante lo scorso anno, le celebrazioni globali della Giornata si svolgeranno presso la sede delle Nazioni Unite a New York, nel celebre Palazzo di Vetro.