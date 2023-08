L’8 agosto si celebra la Giornata Internazionale del Gatto

Ogni 8 agosto si celebra l’International Cat Day, una giornata dedicata agli amici felini. La Giornata è stata creata nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’importanza della presenza dei mici nella quotidianità delle persone che hanno scelto di accoglierli con loro per promuovere la loro tutela.

Più feste

Va detto che ai gatti sono dedicate più giornate speciali durante tutto l'anno. In Italia e in gran parte dell'Europa, per esempio, il 17 febbraio si celebra il Cat Day, che in Russia, invece, si tiene il 1° marzo. Nel nostro Paese alla scelta di quella data si arrivò con un sondaggio proposto dalla rivista specializzata ‘Tuttogatto’. Febbraio è legato al segno dell'Acquario, tipico degli spiriti indipendenti e sognatori e già definito, secondo la tradizione, mese dei gatti e delle streghe. Il giorno 17, fa riferimento a una vecchia superstizione per cui i gatti neri sarebbero portatori di sfortuna. La credenza fuorviante era nata dall’interpretazione del numero romano XVII, il cui anagramma è VIXI, cioè ho vissuto. Ma nel caso dei gatti, sempre secondo miti e proverbi, si tratterebbe di una vita per 7 volte. Esiste anche una Giornata del Gatto Nero, che cade il 17 novembre.

Gli Egizi

La prima testimonianza umana storica risalirebbe agli Egizi che consideravano e adoravano i gatti alla stregua degli dei. Mafdet, per esempio, è stata la prima divinità felina conosciuta ed era considerata la protettrice contro i serpenti, gli scorpioni e gli spiriti maligni durante la prima dinastia dei faraoni.

Dall’Occidente all’Oriente

Successivamente, i gatti sono diventati popolari ovunque. Greci e Romani li usavano per disinfestare gli ambienti. Nell’antichità, in Oriente, questi animali erano originariamente appannaggio di persone ricche e facoltose e loro esclusiva proprietà.

Medioevo

Ma durante il Medioevo, in Europa, l’immagine dei felini fu legata alla superstizione. Su di essi caddero cupi sospetti: furono accusati di essere portatori di peste nera durante l’epidemia del 1348, motivo per cui all’epoca vennero uccisi migliaia di animali in strada e nelle case.

Con i coloni

Fu solo nel 1600 che i gatti furono riabilitati. In America, per esempio, venivano imbarcati a frotte sulle navi dei coloni per ridurre al minimo i parassiti e le malattie. Una volta sbarcati, si riprodussero e moltiplicarono.

Tempi moderni

Il 18 ottobre 1963 Félicette divenne noto come astrogatto, il primo gatto ad andare nello spazio. Nel 2002, come anticipato, la Giornata Internazionale del Gatto è stata creata dal Fondo internazionale per il benessere degli animali, che ha scelto come data l'8 agosto. Nel 2004 gli archeologi francesi hanno scoperto a Cipro una tomba di un felino risalente a 9.500 anni, probabilmente, a oggi, la più antica testimonianza della presenza dei gatti sulla terra.

Star

Al giorno d'oggi, ne contiamo circa mezzo miliardo tra noi. Ai tempi dei social, si sono affermate sempre di più delle pet celebrities. Nel maggio 2010 gli artisti Claire Belton e Andrew Duff hanno creato il gatto più carino del mondo, come personaggio per il loro fumetto pubblicato online, ‘Everyday Cute’. Nel 2014 è diventato una webstar Grumpy Cat, un gatto dalla particolare espressione imbronciata, la cui pagina Facebook ha raggiunto milioni di like.

Curiosità

- Le fusa dei gatti sono generalmente associate a esperienze positive, per esempio ai momenti in cui ricevono carezze o cibo. È qualcosa che imparano fin da piccoli, come modo per comunicare con la propria madre.

- Tuttavia, i gatti possono fare le fusa anche in altre situazioni, per esempio quando sono spaventati o feriti, quindi il significato varia a seconda dei contesti a cui occorre fare attenzione.

- L’atto di “fare la pasta” con cui i felini spingono le zampe contro parti del corpo di persone e superfici è spesso associato all'istinto materno. I cuccioli, per esempio, lo fanno per stimolare il flusso di latte dalla madre. Da adulti, potrebbe essere anche un modo con cui marchiano il territorio. I gatti amano molto le scatole, forse per istinto di protezione. I contenitori, infatti, essendo chiusi su tre lati, permettono agli animali di osservare ciò che accade intorno a loro attraverso l’apertura, senza sentirsi spaventati o minacciati.