Oggi ricorre la Giornata internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo

Oggi 21 agosto il mondo si unisce per ricordare la Giornata Internazionale del Ricordo e Tributo alle Vittime del Terrorismo. Si tratta di un momento di riflessione, di compassione e di solidarietà nei confronti di tutte le vittime del terrorismo, nonché delle loro famiglie e di tutte le comunità colpite. Attraverso questa commemorazione, il mondo cerca di onorare la memoria di coloro che sono stati colpiti da atti di violenza indiscriminata e di promuovere messaggi di resilienza e unità globale.

Com’è nata la Giornata Internazionale del Ricordo e Tributo alle Vittime del Terrorismo

L’evento nasce ufficialmente nel 2017 con la risoluzione 72/165 delle Nazioni Unite che hanno così voluto rendere omaggio alle vittime di terrorismo offrendo all’opinione pubblica un’opportunità per riflettere sulla devastazione che questo fenomeno può causare e sulla necessità di lavorare insieme per prevenirlo e affrontarlo. L’impegno dell’organizzazione internazionale in questo senso è proseguito nell’aprile del 2020, con una nuova risoluzione (la 73/305) che per volere del Segretario Generale António Guterres ha portato alla pubblicazione del rapporto ‘I progressi del sistema dell’ONU a supporto degli Stati Membri per l’assistenza alle vittime di terrorismo’, il cui obiettivo è sostenere la cooperazione globale in questa delicata materia.

È inoltre attiva in seno all’ONU una Strategia Globale Anti-Terrorismo, che viene rivista ogni due anni e che pone un accento particolare sul ruolo svolto dalle vittime del terrorismo nella lotta contro questa piaga, nella promozione della solidarietà a livello internazionale, nell’eliminazione dell’estremismo violento e nella collaborazione dei Paesi Membri al fine di garantire a questi individui i diritti umani fondamentali e supporto nel soddisfacimento dei loro bisogni. Da questo punto di vista, soprattutto negli ultimi anni, tale strategia ha dimostrato come il concetto del supporto alle vittime del terrorismo si sia profondamente trasformato, passando da una generica solidarietà “simbolica” ad un concreto impegno per garantire a tutti sicurezza, serenità e diritti fondamentali.

Quali sono i pilastri della strategia ONU contro il terrorismo

Le Nazioni Unite hanno adottato per la prima volta in assoluto questa strategia l’8 settembre del 2006, accettando così di impegnarsi congiuntamente per un approccio strategico che punta alla risoluzione del problema a livello locale, regionale, nazionale e globale. I quattro pilastri su cui essa si struttura sono lo studio preliminare delle condizioni che favoriscono la diffusione del terrorismo; le misure per combattere e prevenire il fenomeno; le misure che puntano a rendere gli Stati Membri capaci di prevenire e combattere il terrorismo rafforzando al contempo il ruolo del sistema delle Nazioni Unite; le misure che garantiscono il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto come base fondamentale nella lotta contro il terrorismo.

La Strategia dell’Onu contro il terrorismo nel 2023: il focus sui problemi di genere

Risulta molto importante da questo punto di vista sottolineare che proprio di recente è emersa anche la necessità, da parte dell’ONU, di organizzare il primo Congresso Globale per le vittime del Terrorismo, tenutosi a settembre del 2022 nel Quartier Generale delle Nazioni Unite. Tra gli obiettivi dell’incontro (a cui aveva partecipato anche il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e deputato di Italia Viva, Gennaro Migliore) c’era il rafforzamento degli sforzi dell’ONU nel supporto alle vittime di terrorismo ma anche l’aumento della consapevolezza da parte della società civile e del settore privato su un tema che riguarda tutti, senza distinzioni di sorta.

Tra i presenti ovviamente anche il Segretario Generale Guterres, che rivolgendosi all’Assemblea aveva dichiarato: “Questo Congresso è un evento per le vittime, con le vittime e delle vittime, ovvero le persone e le comunità che soffrono le dirette conseguenze del terrorismo in giro per il mondo. Il vostro coraggio e la vostra resilienza sono un esempio da seguire. La solidarietà e il supporto per le vittime del terrorismo è un imperativo morale e un imperativo umanitario. Ma chiariamo subito una cosa: il Congresso di quest’oggi non è pensato solo a favore delle vittime, è piuttosto una parte essenziale dei nostri sforzi atti a prevenire e porre fine al terrorismo in tutto il mondo. Amplificare le voci e le visioni delle vittime e dei sopravvissuti è la dimostrazione massima di come il terrorismo non potrà mai prevalere. E le vittime e i sopravvissuti ci garantiscono una consapevolezza unica e approcci innovativi per sviluppare politiche anti-terrorismo efficaci. Siete voi a far condannare i responsabili. Le vostre voci combattono i discorsi estremisti. Il Congresso di quest’oggi rappresenta per noi un’occasione per stare al vostro fianco, riconoscendo il vostro inestimabile contributo. Il terrorismo inasprisce la povertà, l’instabilità economica e politica, e il cambiamento climatico. Il terrorismo è una minaccia alla pace e alla sicurezza, impedisce lo sviluppo sostenibile e mina i diritti umani e lo Stato di diritto. Molto spesso è caratterizzato da violenza di genere e da discriminazioni sessuali, e rende ancor più grave la disparità tra i sessi. Inoltre, il terrorismo si mescola ad altre crisi globali, dal cambiamento climatico alla pandemia di Covid-19, per marginalizzare ulteriormente i gruppi più vulnerabili."

Sulla scia del Congresso sopracitato, con la risoluzione A/RES/77/298 (adottata lo scorso 22 giugno 2023) le Nazioni Unite hanno sottolineato in modo specifico quanto sia fondamentale lottare per i diritti delle vittime di terrorismo con un focus particolare sulle donne, i bambini e in generale contro qualunque tipo di violenza commessa dai terroristi per motivi di genere o di orientamento sessuale. La strategia incoraggia dunque tutti gli Stati Membri a sviluppare iniziative di assistenza alle vittime di terrorismo e alle loro famiglie a livello nazionale, con una prospettiva a breve, medio e lungo termine.

Il tema dell’edizione 2023

Nel 2023, in occasione della sesta Giornata Internazionale del Ricordo e Tributo alle Vittime del Terrorismo, le Nazioni Unite hanno scelto come tema “Eredità: Trovare la speranza per costruire un futuro migliore”, che sarà al centro di un evento nel corso del quale alcune persone toccate personalmente dal terrorismo si esprimeranno per sensibilizzare l’opinione pubblica sul devastante impatto a lungo termine delle azioni terroristiche.