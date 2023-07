Giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani: perché si ricorda il 30 luglio

I numeri che fanno riferimento alla Tratta degli esseri umani a livello globale, ancora oggi, fanno semplicemente paura e ricordano in qualche modo il periodo più buio dello schiavismo colonialista e post colonialista. Secondo i più recenti dati riportati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) si stima che ci siano 21 milioni di persone nel mondo che oggi sono vittime di gravi forme di sfruttamento, sia esso rappresentato dal lavoro forzato o dallo sfruttamento di natura sessuale. Tra questi, purtroppo, sono presenti anche molti, anzi troppi, bambini: secondo Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) i minori rappresenterebbero infatti quasi un terzo del campione totale. Non si tratta nemmeno, sfortunatamente, di un fenomeno localizzato in una singola regione. Tutti i Paesi sono oggi interessati da questa piaga, poco importa che siano Paesi di origine, di transito o di destinazione degli esseri umani coinvolti nella tratta.

L’impegno attivo delle Nazioni Unite

I primi importanti passi in merito al tema l’Assemblea Generale dell’ONU ha iniziato a compierli nel 2010, adottando un importante Piano Globale d’Azione per lottare contro queste pratiche barbare, invitando in questo modo tutti i Paesi ad intraprendere delle azioni coordinate per affrontare la piaga della tratta degli esseri umani. Sono innumerevoli gli elementi e le proposte inclusi nel piano, ma tra di essi spicca in particolare un Piano per la creazione di un fondo fiduciario volontario delle Nazioni Unite, dedicato in particolare per le donne e i bambini. Si tratta, evidentemente, di uno strumento imprescindibile per garantire lo sviluppo e la sicurezza a livello internazionale. La data del 30 luglio come appuntamento simbolico per alzare il livello di allerta contro questa pratica e aumentare la consapevolezza del pubblico mainstream è stata decisa dall’Assemblea Generale nel 2013, in occasione di un incontro di alto livello per la valutazione di un Piano Globale d’Azione. Ecco dunque che con la risoluzione A/RES/68/192 l’ONU ha creato l’evento, con il preciso obiettivo di “far conoscere la situazione delle vittime della tratta di esseri umani e nella promozione e protezione dei loro diritti”. Ma non finisce qui. Un altro momento di importanza cruciale è stato il settembre del 2015, quando i Governi di tutto il mondo hanno scelto di aderire alla cosiddetta Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un memorandum d’intesa all’interno del quale erano evidentemente inclusi anche tutti gli obiettivi riguardanti la tratta degli esseri umani. I traguardi che la comunità internazionale si è posta per il prossimo futuro sono certamente complessi e sfidanti: si parla infatti di scrivere per sempre la parola “fine” al traffico e alla violenza su tutti gli esseri umani, con un particolare occhio di riguardo, evidentemente, nei confronti dei bambini. Eliminare qualunque forma di violenza e sfruttamento, perlomeno sulla carta, potrebbe essere possibile: l’unico modo per farlo però è attraverso uno sforzo concertato, e la comunità internazionale ne è fortunatamente consapevole. Ecco perché, in quest’ottica, l’impegno delle forze globali non si è mai fermato: arriviamo dunque così al Summit per i Rifugiati e i Migranti che ha condotto alla Dichiarazione di New York del 2016, all’interno della quale erano incluse anche tre importanti promesse rispetto all’attuazione di azioni concrete contro la tratta di esseri umani.

Il ruolo dell’UNICRI

Di importanza centrale, proprio da questo punto di vista, è stato negli ultimi anni l’impegno dell’UNICRI, l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia. Fondato nel 1965, l’UNICRI si impegna da anni per proteggere i diritti umani e la legalità, favorendo l’adozione attiva di politiche di sviluppo sociale.

Da tempo, l’UNICRI è evidentemente impegnato anche nella prevenzione e nel contrasto della tratta di persone. Di particolare interesse in questo senso è stata l’attività svolta in riferimento all’Africa, dove ha contribuito a creare una cooperazione tra le autorità e le forze dell’ordine italiane e nigeriane per contrastare i gruppi della criminalità organizzata. Il programma sviluppato dall’UNICRI ha previsto dunque un’assistenza concreta alle vittime della tratta di persone, con il coinvolgimento di organizzazioni della società civile in Italia e Nigeria e con l’attivazione di un numero verde contro la tratta.

Sempre riguardo al tema, l’istituto si è anche adoperato per svolgere studi approfonditi sulla vulnerabilità dei migranti economici, quei “poveri diavoli” che si ritrovano costretti a scappare dai loro Paesi d’origine alla ricerca di un futuro, si spera, più roseo. Le più recenti analisi dell’UNICRI a proposito si sono focalizzate sulle esperienze dei venditori di rose a Torino, sottolineando come per molti l’ingresso irregolare in un altro Paese è sovente l’unica soluzione possibile. In un contesto simile, i migranti obbligati a trasferirsi all’estero alla ricerca di lavoro sono spesso vittime di sfruttamento, di ricatti, e questo dal momento in cui partono fino a quello del loro arrivo a destinazione: uno scenario piuttosto diffuso è quello in cui questi soggetti si ritrovano costretti ad affidarsi a persone senza scrupoli (falsi datori di lavoro, intermediari) sempre ben disposti a sfruttare senza pietà la loro disperazione.

Le ultime disposizioni del Consiglio dell’Unione Europea

In una recente seduta del Consiglio dell’UE tenutasi lo scorso 9 giugno, le istituzioni comunitarie hanno manifestato la necessità di un aggiornamento della legislazione dell'UE contro la tratta di esseri umani. Tra le novità presentate in Consiglio c’è per esempio il fatto che tra i tipi di sfruttamento contemplati dalle recenti direttive UE saranno presto inclusi anche Il matrimonio forzato e l'adozione illegale. I paesi dell'UE dovranno altresì fare in modo che coloro che utilizzano consapevolmente servizi forniti da vittime della tratta vengano sanzionati nel modo giusto. Viva soddisfazione a proposito è stata manifestata da Gunnar Strömmer, ministro svedese della Giustizia, che ha così commentato le ultime decisioni prese in seno alla Comunità: “Oggi abbiamo convenuto di definire reato l'uso doloso di servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani in tutta l'UE e ne sono lieto. Si tratta di un passo importante nella lotta contro la tratta di esseri umani.”