Il 12 agosto si festeggia la Giornata Internazionale della Gioventù

La Giornata Internazionale della Gioventù è stata istituita nel 1999 per volontà dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha voluto così riconoscere l'importanza dei giovani come agenti di cambiamento positivo. Questa giornata ha dunque anche l'obiettivo di promuovere azioni puntuali volte a migliorare la loro qualità di vita e il loro coinvolgimento sociale. La data del 12 agosto è stata scelta per un motivo preciso: essa corrisponde con quella della firma del Programma d'Azione Mondiale per i Giovani nel 1998, documento che punta a creare nuove opportunità e a migliorare la situazione dei giovani in tutto il mondo. Questa giornata apre spazi di discussione riguardo alle sfide e delle opportunità che i giovani affrontano, ma è utile anche per riconoscere i loro contributi in ambiti chiave come la politica, l'innovazione, l’istruzione e l’impegno per i diritti civili.

Un’edizione 2023 legata alla sostenibilità

L’edizione di quest’anno ha come tema “Le capacità green dei giovani: verso un mondo sostenibile”, e ha dunque un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente naturale. Il mondo si sta muovendo in un contesto sempre più orientato verso una vera e propria transizione “verde”. Questa transizione è essenziale sia per rispondere all’attuale crisi climatica globale sia per riuscire a rispettare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, che la comunità internazionale si è imposta nel corso degli ultimi anni. Affinché questa transizione possa essere completata è necessario che la popolazione sviluppi delle adeguate capacità, in modo tale che ogni nostro comportamento possa essere rispettoso verso l’ambiente che ci circonda. Le green skills sono dunque legate all’uso di tecnologie verde in ogni ambito produttivo, ma fanno anche riferimento a capacità trasversali e di conoscenze che abbiano l’obiettivo primario di rispettare e di preservare il pianeta Terra. Per quanto si tratti di requisiti che tutti dovremmo possedere, a prescindere dall’età, è evidente come le nuove generazioni possano giocare un ruolo di primo piano in questo senso, avendo più di chiunque altro un occhio di riguardo nei confronti del futuro che ci attende.

Un webinar per celebrare la Giornata internazionale della gioventù 2023

In occasione dell’edizione di quest’anno, il Dipartimento di Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (Desa) organizzerà un webinar globale in collaborazione con Generation Unlimited e con il programma Onu che si batte per garantire opportunità di lavoro dignitose ai giovani di tutto il mondo (la “UN Global Initiative on Decent Jobs for Youth”). Attraverso l’incontro sarà così possibile avere un quadro più completo dell’attuale situazione dei giovani nel mondo, condividendo informazioni, know-how e spunti riguardo alle green skills. Il webinar fornirà inoltre prospettive e punti di vista da parte delle organizzazioni internazionali, dei Governi nazionali e ovviamente dai giovani esperti ed esperte che si adoperano giorno dopo giorno per un mondo migliore, più giusto, più equo e ovviamente anche più pulito.