Giornata di musica. Lucilla: in anteprima il suo nuovo singolo

Prosegue l’attività estiva a Leolandia a Capriate San Gervasio nella bergamasca, soprattutto per le attrazioni acquatiche. Il parco a tema, a mezz’ora da Milano, vanta 8 aree tematiche e oltre 50 attrazioni adatte a tutte le età. I piccoli possono incontrare dal vivo le simpatiche sorelle di pastore australiano Bluey e Bingo, i Superpigiamini nella PJ Masks City, scoprire la Foresta di Masha e Orso e giocare nei luoghi più iconici del cartone animato, assistere al mini-live show con Bing e Flop, divertirsi con i personaggi della serie animata Miraculous™, e fare il giro del parco a bordo dei vagoni blu del Trenino Thomas.

In vista dell’apertura di una nuova area a tema ispirata al mondo del circo, Leolandia ha già presentato due giostre Blade Storm, avvincente sfida contro un immaginario lanciatore di coltelli a suon di incastri vorticosi, e Deltaplanet, che regala le stesse sensazioni dei trapezisti sospesi nel cielo della Minitalia. Si è da poco festeggiato il Thomas Day, in occasione dell’80esimo compleanno del Trenino Thomas con i personaggi della serie per poi scatenarsi con la Thomas Dance, prima di salire a bordo delle scintillanti carrozze blu per un viaggio intorno alle attrazioni del parco.

Domenica 27 luglio nuovo appuntamento con Lucilla la fatina del sole, protagonista di baby dance e colorati video da milioni di visualizzazioni che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo estivo ’La Filastrocca del Mare’. In programma due appuntamenti, un live aperto a tutti i visitatori del parco sul Palco Minitalia, con canzoni e momenti di animazione, e un vero e proprio show nella cornice della LeoArena, per cantare e ballare tutte le sue canzoni più famose. Prevista per i piccoli la possibilità di incontrarla dal vivo e scattare una foto ricordo.