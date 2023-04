Cambiamento climatico e non solo, cosa c’è da sapere sulla Giornata della Terra

Il 22 aprile ricorre l’Earth Day, la Giornata della Terra, la più grande manifestazione a favore dell’ambiente di portata globale attiva da oltre mezzo secolo. Anche per il 2023 sono state organizzate varie iniziative in tutto il mondo. Solo ieri, alla vigilia dell’evento, l’ultimo rapporto annuale dell’Le temperature medie globali degli ultimi 8 anni sono state le più alte mai registrate, e nel 2022 dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) sullo Stato del clima ha certificato che negli ultimi 8 anni la temperatura è stata di 1,15 gradi sopra la media del 1850-1900. L’ennesimo allarme per un cambiamento climatico che spinge lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento del livello del mare.

Giornata della Terra 2023 in Italia e nel mondo

Ogni anno la Giornata della Terra mobilita milioni di persone e 22mila organizzazioni in 192 Paesi. Per quanto riguarda l’Italia, quest’anno si terrà un Concerto per La Terra, alla Nuvola di Fuksas, a Roma. Tra gli artisti che vi parteciperanno ci sarà il cantautore Tommaso Paradiso. Nell’ambito dell’evento, in diretta su RaiPlay andrà in onda la maratona televisiva #OnePeopleOnePlanet, tra momenti di intrattenimenti, testimonianze di migranti climatici e interventi di attivisti.

Giornata della Terra: il tema del 2023

Oggi la Giornata della Terra è organizzata da EarthDay.org, che raggruppa movimenti ambientalisti in tutto il mondo. È stata la stessa organizzazione ad annunciare il tema della Giornata della Terra 2023, ovvero ‘Investi nel nostro pianeta’. Per la primavera del 2023, in particolare, si punta a coinvolgere un po’ tutti i soggetti chiamati in causa per fare la loro parte, dalle istituzioni alle aziende, fino ai cittadini e ai giovani, così sensibili rispetto alle generazioni precedenti al problema climatico.

Giornata della Terra: ultima chiamata

Il concetto che si vuole sottolineare è che siamo tutti responsabili, nessuno escluso. Occorre unirci nella comune lotta per la “rivoluzione verde” e “per la salute delle generazioni future”, ha commentato la presidente di EarthDay.org, Kathleen Rogers. In vista della neutralità dei gas serra e delle emissioni nocive per l’ambiente fissata come obiettivo da raggiungere entro il 2050 c’è ancora tanta strada da fare. Nel mirino c’è l’inattività dei governi di fronte al cambiamento climatico. Molti Paesi, nel mondo, sono lontani dalla meta e i tempi stringono sempre di più. Nulla è più rimandabile.

La Giornata della Terra: le origini

La Giornata della Terra è stata istituita ufficialmente nel 1970. Inizialmente era nata come movimento universitario, per diventare poi un evento per educare e informare i cittadini in merito alla necessità di conservare le risorse naturali terrestri. Le prime discussioni sull’idea di una giornata dedicata alla salute ambientale erano già avvenute nel 1962. In quel periodo imperversavano le proteste contro la guerra del Vietnam. Il senatore Gaylord Nelson pensò di organizzare una manifestazione, seguita da dibattiti tra esperti e politici, sui problemi ecologici. Fu coinvolto anche Robert Kennedy, che nel 1963 viaggiò attraverso 11 Stati a stelle e strisce per tenere alcune conferenze sul tema.

Quando si è svolta la prima Giornata della Terra

A lanciare definitivamente la Giornata della Terra fu un evento catastrofico che accadde nel 1969, quando del petrolio fuoriuscito da un pozzo poco distante dalla costa californiana causò un disastro. Il senatore Nelson capì che era arrivato il momento di rimettere all’attenzione del pubblico e della politica la questione ambientale. E così, il 22 aprile 1970, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione collettiva a difesa della Terra. Si ritrovarono uniti in una lotta comune vari gruppi che, singolarmente, avevano combattuto contro l'inquinamento da combustibili fossili, contro l'inquinamento delle fabbriche e delle centrali elettriche, i rifiuti tossici, i pesticidi, la progressiva desertificazione e l'estinzione della fauna selvatica. Quella prima Giornata della Terra fu fondamentale anche in vista del vertice delle Nazioni Unite del 1992 in Brasile. Nel corso degli anni l’Earth Day si è sviluppato ulteriormente, sia sotto la spinta di Internet e dei social, sia con l’appoggio di celebrities come Leonardo di Caprio.