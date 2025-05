Giornata della Biodiversità. Il contest lanciato da 3Bee

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, 3Bee lancia gli XNatura Regeneration Awards, un’iniziativa che ha l’obiettivo di selezionare e supportare con un contributo economico i progetti di rigenerazione ambientale più meritevoli in tutto il mondo.

Quest’anno, il tema della Giornata Mondiale della Biodiversità è ’In harmony with nature and sustainable development’, un invito a riflettere sull’importanza di raggiungere un equilibrio tra le necessità di progresso e la protezione degli ecosistemi naturali, attraverso soluzioni che integrino benessere sociale, sviluppo sostenibile e conservazione della biodiversità. In questo contesto, gli XNatura Regeneration Awards si inseriscono come un impegno concreto a favore di interventi ambientali che possano rispondere a queste esigenze, ma anche rappresentare modelli replicabili per il futuro

"Con questa iniziativa, vogliamo contribuire alla creazione di nuove Oasi della Biodiversità in tutto il mondo, selezionando i progetti di rigenerazione ambientale più meritevoli che rispondano a criteri di innovazione, sostenibilità e impatto ambientale – afferma Niccolò Calandri, CEO di 3Bee –. Supporteremo la realizzazione dei progetti nell’arco di tre anni e, tramite la piattaforma di monitoraggio ambientale XNatura, osserveremo la loro evoluzione".

La partecipazione è aperta ai proprietari di terreni di tutto il mondo che desiderano proporre progetti di rigenerazione ambientale. Le iscrizioni sono aperte dal 22 maggio al 1° settembre 2025, e i progetti selezionati saranno annunciati il 5 dicembre 2025. Per partecipare, i candidati dovranno presentare, tramite il typeform disponibile sul sito web di 3Bee, una proposta dettagliata.