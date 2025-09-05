Giornata del panorama. Le bellezze d’Italia tutte a cielo aperto

L’Italia non solo nelle sue città d’arte, nei musei o nei palazzi storici, ma anche e soprattutto nel paesaggio: quell’intreccio di natura e cultura che da secoli plasma il nostro vivere e che custodisce identità, memoria e bellezza. Torna domenica la dodicesima edizione della Giornata del Panorama, l’evento promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con la Fondazione Zegna, nato per allenare lo sguardo e imparare a osservare con consapevolezza ciò che ci circonda.

Saranno sedici i luoghi protagonisti, distribuiti in nove regioni, dai castelli piemontesi alle saline sarde, dalle abbazie liguri alle ville venete. Un viaggio ideale lungo la Penisola che unisce il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) al fascino della Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), passando per l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), la Villa Gregoriana a Tivoli (RM) e il suggestivo Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), fino ad arrivare alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e alla Batteria Militare Talmone a Palau (SS). A completare il mosaico c’è anche l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

L’obiettivo? Non limitarsi a “vedere” ma imparare a sentire: i panorami non sono soltanto linee e colori, ma anche profumi, suoni, emozioni che si depositano nella memoria e si intrecciano con la storia collettiva. Per questo la giornata offrirà non solo visite guidate e passeggiate tematiche, ma anche trekking al tramonto, laboratori creativi, concerti e attività per famiglie. In ogni Bene si potrà scegliere se lasciarsi sorprendere da lontano, davanti a un affaccio spettacolare, o se entrare in profondità lungo itinerari che raccontano la genesi dei luoghi, l’evoluzione del paesaggio, le storie delle comunità.

Alcuni appuntamenti spiccano per suggestione: dal Giardino di Villa Rezzola a Lerici, che si apre con vedute mozzafiato sul Golfo dei Poeti, al Podere Lovara di Levanto, raggiungibile a piedi lungo un sentiero che abbraccia con lo sguardo la costa toscana e la Costa Azzurra. A Bergamo, a Palazzo Moroni, si potrà invece passeggiare tra giardino all’italiana, ortaglia e Orto Botanico per scoprire i “quattro panorami” che hanno fatto della città un gioiello di biodiversità e di storia. E ancora, esplorazioni marine con maschera e pinne, osservazioni naturalistiche, escursioni nei boschi o tra le rovine storiche.