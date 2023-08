La giornata internazionale del cane è il 26 agosto: perché si festeggia

Roma, 25 agosto 2023 – I cani non sono evidentemente soltanto dei semplici animali da compagnia, ma dei fedeli alleati che possono rendere la vita più gioiosa a chi ha la fortuna di possederne uno. Chiunque abbia mai avuto un cane sa infatti benissimo cosa significhi avere al proprio fianco un essere così fedele, amichevole e dalla spiccata sensibilità (qualità che a volte si riescono a trovare a fatica negli stessi esseri umani). Il 26 agosto di ogni anno, a proposito, si ricorda in tutto il mondo proprio la Giornata Internazionale del Cane, un evento con il quale, tra le altre cose, si spera di poter sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle necessità quotidiane dei nostri compagni a quattro zampe.

Come è nata la Giornata Internazionale del Cane

La Giornata Internazionale del Cane è stata istituita per la prima volta nel 2004 grazie al contributo della giornalista americana Colleen Paige, un’esperta del mondo animale e di cani in modo particolare. Già in passato erano nate altre giornate dedicate agli animali, come ad esempio la Giornata Internazionale del Gatto e la Giornata Mondiale del Cucciolo; all’appello, insomma, sembrava che ormai mancasse soltanto quella dedicata ai cani. La scelta della data del 26 agosto non è casuale: era infatti stato proprio in questa giornata di fine estate che, qualche anno fa, la giornalista aveva adottato il suo primo cane in assoluto, dando così il via ad una nuova fase della sua vita particolarmente felice.

L’idea di Paige, per il resto, è tanto semplice quanto d’impatto: con una giornata simile l’attivista ha voluto celebrare i cani promuovendo tutte le best practices del caso: stiamo parlando dunque non soltanto dell’adozione da parte dei padroni ma anche del loro salvataggio in situazioni delicate (pensiamo, ad esempio, al fenomeno dell’abbandono, ancora oggi molto diffuso). I cani sono in tutto e per tutto parte integrante della nostra società e della nostra quotidianità, e questa giornata ci offre un'opportunità per onorare il loro ruolo, la loro fedeltà, il loro amore incondizionato e la loro capacità di intuire le emozioni umane.

Cani in Italia: i numeri aggiornati e le sfide attuali

Qual è la situazione italiana e quali le sfide che la società civile deve affrontare rispetto a questo tema? Al momento nel nostro Paese, secondo il più recente rapporto dell’Eurispes, ci sono 10,1 milioni di cani.

Purtroppo però i numeri riferiti ai cani che ancora non sono riusciti a trovare una famiglia che li ospiti sono molto alti: in base ai dati elaborati nel 2020, si parla infatti di quasi 70.000 unità, per circa 1.000 canili. In giro per l’Italia si segnalano a proposito 56 canili sanitari, 671 canili rifugio e 89 strutture che hanno doppia funzione di canile sanitario e canile rifugio. Nel 2020 nei canili rifugio erano presenti 69.171 cani, di cui 42.291 al Sud e nelle Isole, 15.239 al Centro e 11.641 al Nord (vale la pena sottolineare, a proposito, che né la Basilicata né la Calabria avevano fornito informazioni in merito).

Un altro problema molto serio da risolvere è inoltre quello del randagismo. Come riporta la Lega Italiana Antivivisezione, le ultime stime diffuse dal Ministero della Salute relative alla popolazione canina vagante sul nostro territorio (risalenti al 2012) parlano di un esercito di randagi che oscilla tra i 500 mila e i 700 mila cani. Stiamo parlando di dati difficili da aggiornare in maniera precisa: non sembra essere possibile né effettuare un’analisi puntuale della situazione né sviluppare politiche e strategie efficaci per limitare il fenomeno. Non va meglio, tra l’altro, nel resto del mondo, dove il 70% dei nostri amici a quattro zampe è randagio.

Cosa sta facendo la LAV per la protezione dei cani in Italia

Giornate come queste sono preziose, perché contribuiscono ad aumentare il livello di consapevolezza della popolazione sui problemi legati ai cani e sulle possibilità di risoluzione degli stessi. La Lega Italiana Antivivisezione da questo punto di vista sta svolgendo un lavoro cruciale, permettendo tra le altre cose a chiunque sia interessato di adottare un cane a distanza attraverso il suo sito ufficiale.

Ma le attività della LAV non si limitano a tutto ciò. L’associazione, infatti, educa le persone a sviluppare un rapporto corretto con gli animali, promuovendo le adozioni consapevoli; inoltre, è impegnata in una strenua lotta di sensibilizzazione per favorire cambiamenti sociali e legislativi che possano migliorare e/o facilitare la convivenza con gli animali (gatti compresi), contrastando fenomeni come il maltrattamento e l’abbandono; in aggiunta, LAV si adopera quotidianamente per denunciare l’inadeguata applicazione delle misure previste dalla legge 281/91, come l’utilizzo del microchip e l’iscrizione all’anagrafe canina. Molto importante è infine l’impegno della LAV per l’abbassamento dell’IVA sulle spese veterinarie e sul cibo dei cani e per l’aumento delle zone verdi in giro per le città

Cosa fare per contribuire alla Giornata Internazionale del cane

Esistono tante azioni quotidiane, piccole e grandi, attraverso le quali è possibile dimostrare il nostro impegno concreto nei confronti dei cani.

La cosa più semplice da fare è pubblicare sui social una foto del proprio cane con l’hashtag #GiornataInternazionaleDelCane, parlando in maniera chiara e diretta delle problematiche di cui sopra (come per esempio la piaga dell’abbandono durante le ferie estive). Ovviamente, la cosa migliore da fare sarebbe cogliere l’occasione per contattare un rifugio locale e per scoprire se ci sono ancora cani in cerca di una casa di cui prendersi cura. In alternativa è possibile effettuare una donazione ad un’organizzazione che si occupa di cani, regalando cibo, giocattoli o qualunque tipo di fornitura per aiutare cani bisognosi.