Giornata degli aquiloni: il significato, quando e dove si festeggia l’edizione 2023

Ogni anno durante la seconda domenica di ottobre si ricorda a livello internazionale la Giornata Mondiale degli aquiloni per la pace e la cooperazione, un’occasione preziosa per ragionare insieme su temi importanti utilizzando il simbolo multiculturale dell’aquilone, ma anche dell’oceano e dell’aria, tutti elementi che condividiamo e che sono ben rappresentati nel logo ufficiale della manifestazione. L’aquilone di per sé è d’altra parte una delle invenzioni più versatili mai create dall’ingegno umano e racchiude in sé un fascino e un mistero millenario: sembra infatti sia nato circa 2.500 anni fa in Cina, diffondendosi poi nel resto del mondo grazie alle rotte dei commercianti. In un’occasione simile le persone possono aumentare il loro livello di consapevolezza sul contributo che le arti, la cultura e le scienze hanno avuto per lo sviluppo dei rapporti tra i popoli e per la promozione di valori che purtroppo sono ancora oggi quotidianamente messi in pericolo.

L’evento a Cervia per la Giornata degli aquiloni 2023

‘One Sky One World’ è il titolo dello speciale evento organizzato in questa cornice da ARTEVENTO CERVIA e in programma dal oggi 6 ottobre all’8. L’appuntamento giunge sulla scia di un grande evento tenutosi la scorsa primavera e che era stato in grado di registrare un numero record di presenze, ben 600.000: proprio alla luce del suo successo, gli organizzatori hanno ben pensato di battere il ferro finché è caldo cogliendo l’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica su una serie di tematiche fondamentali per il nostro futuro.

Grazie a questo nuovo appuntamento gli organizzatori auspicano dunque che il pubblico diventi protagonista di una mobilitazione creativa e di un’azione collettiva di gruppo intorno al tema dell’aquilone, omaggiando così la Giornata mondiale del volo degli aquiloni per la pace, che si celebra in tutto il mondo fin dal 1985.

Ma cosa c’è da aspettarsi da ‘One Sky One World’ a Cervia? Prima di tutto è in programma, ovviamente, il grande volo collettivo degli aquiloni sulla spiaggia di Cervia al quale sono invitati a partecipare grandi e piccini. In secondo luogo sarà disponibile presso il Magazzino del Sale Torre la suggestiva mostra Il giro del mondo in 80 aquiloni (con tante attività e laboratori per i più piccoli, ma anche per gli adulti).

Artevento punta dunque, in modo particolare per questa edizione, ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’impatto delle sfide ambientali e dei cambiamenti climatici nei processi di costruzione di pace. Non è un caso, a proposito, che per questa edizione tutto parta da uno dei luoghi simbolo dalle recenti alluvioni che hanno devastato Emilia-Romagna, ovvero le Saline di Cervia. Segnatevi dunque a calendario il grande volo collettivo per la pace degli aquiloni previsto sul litorale per tutta la giornata di domenica 8 ottobre, dalle ore 10.00 alle 18.00. La mostra, invece, resterà aperta fino al 29 ottobre e sarà completamente gratuita: al suo interno sarà possibile ammirare una ricchissima selezione di aquiloni provenienti da tutto il mondo appartenenti alla collezione del Museo dell’Aquilone.