Giornalismo culturale. Pubblicità e greenwashing. L’etica non è (solo) uno spot

La pubblicità, in Italia, conosce un forte impulso negli anni del boom, e – oltre ad accompagnare lo sviluppo industriale e la nascita della cultura dei consumi – è stata anche uno strumento della modernizzazione del Paese. Lungi da preoccuparsi dell’ambiente e del rapporto con la natura, negli anni tra il ’50 e il ’60, aveva come scopo principale il superamento della tradizione, come della cultura contadina che segnava ancora una parte significativa dell’Italia del dopoguerra. Aveva come scenario l’apertura alla vita urbana, l’uso delle tecnologie domestiche e la conseguente emancipazione femminile.

Nei primi, ingenui Caroselli, invece di cantare le bellezze della natura si metteva in scena una Biancaneve che non rimpiange affatto la sua casetta nei boschi, ma viveva il ritmo frenetico della città: "Oggi vivi intensamente, e la tua vita è una continua lotta contro il tempo" proclamava la voce narrante, e per questo usi il frullatore Mulinex. Non si comprano alimenti sfusi, a scatola chiusa ci si fida soltanto di Arrigoni. In una scenetta un po’ patetica Tognazzi e Vianello fanno i cacciatori e, oltre alla selvaggina, uccidono anche il guardiacaccia; per fortuna che Olà fa il bucato bianchissimo.

La pubblicità è un medium, e per certi versi possiamo dire che anche oggi è sensibile allo spirito del tempo come lo era negli anni del boom. La ricerca realizzata da Stefania Antonioni dell’Università di Urbino Carlo Bo per il Festival del giornalismo culturale dimostra che, anche se con prudenza, la pubblicità televisiva oggi è attenta ai problemi dell’ambiente. E lo è in particolare in alcuni ambiti, come quello delle automobili ibride, delle quali si reclamizza l’economia dei consumi, mentre auto costose e potenti vengono ritratte in ambienti incontaminati, mentre corrono rapidissime tra le montagne e in mezzo ai deserti.

Vicine alla necessità di rispettare l’ambiente sono anche le offerte delle aziende che forniscono energia “pulita”, pubblicizzata con poetiche immagini di casette famigliari alimentate da cellule fotovoltaiche e di pale eoliche che ruotano in panorami incontaminati. Naturali sono gli alimenti, che rispettano la biodiversità, tanto che il caffè è “amico della terra” e i cosmetici tutti a base di elementi naturali, certificati come rispettosi della salute e dell’ecosisterma.

La ricerca indica come la genericità di molte affermazioni e un’ambientazione che suggerisce la pacifica convivenza di una natura selvaggia con la produzione industriale non possano non alimentare il sospetto di greenwashing, e cioè di un uso strumentale della comunicazione pubblicitaria in funzione di una riverniciatura ambientalista del mondo dei consumi. Forse una strategia legittima, sul piano della costruzione di un rapporto di fiducia con il consumatore. Ma spesso corredata da immagini ingannevoli, da una suggestione - alle volte indimostrabile - che più natura è uguale a più risparmio, che cibi, cosmetici, prodotti per l’igiene non siano il risultato di un processo industriale ma quasi sgorgati dalla terra, raccolti puri e incontaminati e portati a noi senza alcun intervento conservativo in scatole, ampolle, tubetti e tetrapak.

La pubblicità non ha certo responsabilità dirette nell’inquinamento e nel cambiamento climatico. Non è questo il problema, e non è questo che mette in luce la ricerca. Quello che è dimostrato invece è che ha una responsabilità nel trasmettere informazioni, valori, immaginario collettivo. E qui un motivo di allarme emerge. Trasmettere la convinzione che "le stoviglie sono amiche della natura", come fa il claim di una nota marca, farci credere che la produzione industriale non faccia uso di strumenti chimici e di conservanti, cercare di farci immaginare che un’automobile velocissima sia un complemento della bellezza del paesaggio è, molto semplicemente, una comunicazione eticamente discutibile.