Pesaro, 3 ottobre 2019 - Non basta un clic. E non basta postare una storia su Instagram. Raccontare un viaggio significa molto di più. Anche oggi che la rivoluzione digitale ha reso possibile vedere il mondo senza spostarsi, sbirciando attraverso le maglie della Rete. L’epoca dei social e del “lo cerco su Google” nasconde alcune insidie. «La rete offra grandi possibilità di informazioni e di conoscenza, accade però che talvolta non sappiamo farne buon uso: certo per la mia generazione il rimando è ai grandi reportage di viaggio di Ryszard Kapuscinski, ad esempio, ma sono altrettanto convinta delle grandi opportunità offerte dal web», spiega la sociologa Lella Mazzoli, ideatrice con Giorgio Zanchini del Festival del Giornalismo Culturale (oggi e domani a Pesaro, www.festivalgiornalismoculturale.it/2019) e direttrice dell’Istituto per la formazione al giornalismo e dall’Università di Urbino.

Il tema della settima edizione del Festival è “il viaggio”: nei luoghi, nel tempo o nell’anima?

"Il viaggio nella sua accezione più ampia e trasversale (sorride, ndr). Il viaggio nel giornalismo, ovviamente e anzitutto, perché la stampa stessa nasce anche come strumento per ricevere più informazioni possibili da più luoghi possibili".

E poi il viaggio nella letteratura, nella storia, nell’arte, nel cinema ...

"Esplorare e condividere osservazioni tramite le diverse forme di narrazione è il filo rosso di un’edizione che guarda al viaggio come elemento di percorso e conoscenza, di esperienza che arricchisce, come luogo di scambio e momento di incontro e confronto con gli altri e la diversità".

Gli italiani hanno voglia di viaggiare?

"Eccome! Come Osservatorio News-Italia dell’Università di Urbino Carlo Bo abbiamo chiesto a mille persone come si informino sui prodotti culturali: bene, nei primi tre posti della classifica compare il viaggio".

Che si conferma uno dei cardini di informazione e conoscenza.

"E non da oggi: i reportage di William Dalrymple e degli altri viaggiatori inglesi. In Italia la stagione d’oro dei grandi inviati e scrittori, Bernardo Valli, Stefano Malatesta, Giorgio Manganelli, Pier Paolo Pasolini, riempivano le pagine culturali dei quotidiani. Tornando ai risultati del questionario, c’è una grande novità: i lettori cercano meno informazioni sui quotidiani di carta, ma non sulla loro versione digitale. Assistiamo a una rivitalizzazione dei quotidiani grazie a una crescita di ricerca di informazioni su tablet e smartphone (58%), che supera quella che gli italiani fanno attraverso i siti web (52%)".

Come sono cambiate le abitudini di informazione in rete?

"Nel confronto tra la prima rilevazione del 2011 e quella attuale si evidenzia una crescita costante dell’utilizzo di siti web di quotidiani nazionali e locali oppure specializzati su un determinato tema come il viaggio, appunto, così come aumenta l’abitudine di informarsi attraverso le cerchie ristrette su Facebook".

Qual è il livello di sete di conoscenza e quale l’offerta?

"Di certo l’informazione culturale sta avendo meno attenzione rispetto ad altri contenuti informativi e una diversa collocazione rispetto al passato. Sempre meno presente nei palinsesti, sembra che la sua presenza vada vieppiù diminuendo come se fosse un minus anziché un plus. Mi pare scarseggi nei giornali (di carta), sicuramente non c’è più la vecchia terza pagina".

Esiste un modo per accattivarsi il lettore, portarlo verso contenuti... alti?

"Ha presente i grandi uomini di cultura? Quando parlano, tutti capiscono. Lo stesso vale per un articolo e per un reportage di viaggio. Tratti della lontanissima Patagonia o descriva la realtà di un paesino di periferia, se è ben scritto, chiaro e capace di trasmettere qualcosa, il lettore arriverà all’ultima riga".

L'appuntamento a Pesaro

Torna oggi e domani al Teatro Rossini di Pesaro il Festival del Giornalismo Culturale. Fra i tanti scrittori, giornalisti, storici, attori, registi e studiosi di comunicazione ospiti, venerdì alle 15, 30 sarà la volta di Michele Brambilla, direttore di Quotidiano Nazionale, Emanuele Coen, Carlotta Maria Correra, Emanuele Giordana, Federico Geremei e Bruno Ruffolo che affronteranno il tema “Il viaggio nel giornalismo”. Il dibattito sarà condotto da Giorgio Zanchini.