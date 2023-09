Giorgio & Sophia Armani celebra la “sua“ Venezia

di Eva Desiderio

L’Arlecchino di Giorgio Armani torna a Venezia con un grande evento d’alta moda e di sublime eleganza all’Arsenale, negli antichi spazi merlati della Serenissima. Cinquecento ospiti arrivati da tutto il mondo, 65 modelli sublimi di Armani Privé, con alcuni abiti a tutta ironia e perfino divertenti a spiegare lo stato d’animo solare del grande stilista e imprenditore. Commosso per l’accoglienza che Venezia, da dove mancava da 15 anni, gli ha riservato con tanta gente di tutte le età: "Dai bambini alle signore di ottant’anni sotto la mia barca Main (che in dialetto piacentino vuol dire Mamma, ndr) che mi chiamano, mi cercano, vogliono farsi una foto con me. Una cosa che mi ha emozionato e mi ripaga dalle tante fatiche di questo lavoro, la gente sente che sono sincero", dice il Doge Giorgio come scherzosamente lo definivano alcuni amici.

Per questo ennesimo evento itinerante che dal 2006 ha già toccato Londra, Tokyo, Pechino, Roma, New York, Parigi e Dubai, e che si chiama One Night Only Venezia, la collezione Armani Privé brilla della forma geometrica della losanga, severa ed essenziale, che percorre gonne e bustini preziosi; i colori dell’arte alla Picasso risplendono negli abiti ricamati da gran sera e nei cappelli spiritosi e un po’ teatrali, come a voler vivere un momento incantato e senza tempo, avulso dal mondo di oggi.

"Nella sfilata di Venezia ho fatto solo quello che amo, dando di proposito fiato a un po’ di divertimento. Insomma stavolta la moda non mi interessa, rinnoviamolo un po’ questo Armani", continua sorridente l’immenso Giorgio che ha voluto rendere omaggio a Venezia, al cinema, alla Mostra, ricordando la passione per i film che gli ha trasmesso il padre: "Sono nato al cinema – dice – da bambino andavo sempre coi miei genitori". Confessa di essersi emozionato dall’abbraccio fraterno con Benicio Del Toro, adora l’amica Sophia Loren che in Armani Privé color chiaro non ha voluto mancare in prima fila con Ang Lee, Jessica Chastain, Caterina Murino, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores, Margherita Buy, Louis Garrel, Raul Bova, Sergio Castellitto, Isabella Ferrari, Asia Argento, Eva Riccobono, solo per citare alcuni ospiti. "Sere fa ho rivisto in barca American Gigolò e ho trovato eccezionale Richard Gere", aggiunge Armani che dice che questa atmosfera meno glam alla Mostra "fa bene al cinema".

Poi l’appello per difendere questa città capolavoro di bellezze: "Il mondo intero si deve occupare di Venezia altrimenti cosa lasciamo ai nostri figli e nipoti?”, sprona Armani che ha voluto fare una donazione a Venetian Heritage per difendere il patrimonio artistico della città.