Firenze, 18 marzo 2019 - La foto ufficiale degli Azzurri con le nuove divise formali disegnate da Giorgio Armani per Emporio Armani che i prossimi anni vestirà la Nazionale Italiana di Calcio sarà scattata solo domattina ma già oggi al Centro Tecnico Federale di Coverciano si è avuto un primo assaggio di look addosso a Roberto Mancini, CT della Nazionale, e a Giorgio Chiellini, Capitano degli Azzurri, durante le ore del raduno in vista delle qualificazioni per il Campionato europeo di calcio 2020. “Avete di fronte due modelli perfetti - ha detto scherzando Mancini ai giornalisti -. Ho sempre pensato che Giorgio Armani sia uno degli uomini più eleganti del mondo e per me è un onore indossare questa divisa di Emporio Armani. D'ora in poi speriamo di essere oltre che eleganti anche vincenti”.

Anche Chiellini nelle vesti di modello spera di vivere con “Armani tanti bei momenti insieme”. Poi il dono della maglia azzurra allo stilista nelle mani di Giuseppe Marsocci, vice direttore generale commerciale della Giorgio Armani che ha poi firmato il contratto con il presidente della FIGC Gabriele Gravina. "Questo accordo mi rende particolarmente felice: torno al calcio dopo l'esperienza con il Chelsea e con il Bayern, e torno a vestire la Nazionale italiana, per la quale disegnai le divise dei Mondiali 1994. Sono orgoglioso di collaborare con la FIGC e di offrire ai nostri atleti la mia idea di formalità morbida, di praticità elegante. Ho creato un guardaroba coerente con il mio stile, pensato per atleti in continuo movimento. È un altro modo di portare l'italianità nel mondo", ha detto Giorgio Armani. Prosegue così il legame tra “re” Giorgio e lo sport italiano. Dopo aver realizzato la divisa per la squadra nazionale alle Olimpiadi del 2012 e del 2016, lo stilista adesso firmato questo accordo quadriennale con FIGC come Fashion & Luxury Outfitter. La collaborazione prevede la creazione del guardaroba formale della Nazionale italiana di calcio, dell’Under 21 e della Nazionale Femminile.

Nel corso degli anni, lo stilista ha collaborato con la Nazionale di calcio inglese e con alcuni dei club più importanti a livello internazionale, come Newcastle United F.C., Chelsea F.C. e F.C. Bayern Munich, firmandone le divise ufficiali. Per le sue campagne ha scelto in più occasioni i volti di campioni nelle varie discipline tra cui Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kakà, Luis Figo, Fabio Cannavaro, Andriy Shevchenko, Rafael Nadal, Federica Pellegrini e Filippo Magnini.

Grande appassionato di basket, dal 2008 Giorgio Armani è proprietario dell’Olimpia Milano che ha riportato al successo. La fornitura per la Nazionale italiana sarà firmata Emporio Armani e si compone di abito, camicia e soprabito. In linea con lo stile del marchio, la divisa sarà formale ma confortevole: il jersey è il materiale scelto, comodo e pratico e i capispalla sono utilizzabili in più stagioni grazie agli interni staccabili.

Tutti i capi riportano il logo della FIGC. Completano la divisa le scarpe, gli accessori - borsone, zaino, cintura - e di piccola pelletteria, e gli occhiali Emporio Armani. “Siamo orgogliosi – afferma il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina – che un’eccellenza italiana come Emporio Armani, leader internazionale nel settore del Fashion & Luxury Outfitter, abbia deciso di legare il suo brand alle Nazionali italiane di calcio; è un passaggio importante nel percorso di rifondazione che abbiamo intrapreso, anche perché questa unione consentirà di diffondere al meglio i valori legati all’Azzurro e al made in Italy in tutto il mondo. Desidero ringraziare Giorgio Armani e tutto il suo staff per l’entusiasmo che ha portato alla sigla di questo accordo”.

© Riproduzione riservata