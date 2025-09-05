Armani, lo stilista con l’animo da regista. Quando l’abito (a volte) fa il cinema

Venezia, 5 settembre 2025 – È pomeriggio al Lido. Il cinema sta celebrando se stesso, si parla del film italiano in concorso; molti discutono del film che ha scosso la Sala grande con la voce della bimba palestinese che chiede aiuto, nella devastazione di Gaza. Si parla del possibile Leone d’oro, quando sui telefoni di tutti appare la notizia che gela la Mostra: è morto Giorgio Armani. Ed è come se fosse scomparso un pezzo del cinema. Armani non era solo uno stilista. Era, fra i fuoriclasse della moda, colui la cui storia si è più intrecciata con il cinema. Dal 1978, quando Diane Keaton scelse una sua giacca maschile e morbida per ritirare l’Oscar di Io e Annie, fino all’altra sera, con Emanuela Fanelli che ha inaugurato la Mostra fasciata in un vestito Armani. Il cinema era stato per Armani il primo amore. “Avrei voluto fare il regista”, ha detto più volte. E in effetti il suo segno è entrato nella storia del cinema.

Giorgio Armani e Martin Scorsese nel cortometraggio del regista Usa del 1990, Made in Milan, dedicato allo stilista

La sua storia d’amore col cinema prende il volo con Richard Gere in American Gigolo. Gere indossa completi leggeri, cappotti con cintura, camicie sbottonate. L’icona di una generazione, la disinvoltura stessa. Poi Michelle Pfeiffer in Scarface, Kevin Costner ne Gli intoccabili con il cappotto dalle spalle ampie. Tonalità discrete, eleganza sottile, lo specchio dell’onestà, dell’integrità morale del personaggio, onesto e puro nella Chicago degli anni Trenta, in contrasto con i completi pacchiani dell’Al Capone interpretato da Robert De Niro. Si fa cinema anche con un abito. Armani abbatte le barriere di genere: il suo è uno stile androgino, ricercato, disinvolto. Lo abbraccia Julia Roberts, con un completo oversize che sembra rubato a un guardaroba maschile, che sfoggia ai Golden Globes del 1990. Julia Roberts, al Lido appena pochi giorni fa, con il film After the Hunt di Luca Guadagnino, definisce Armani "una leggenda” e “un vero amico”, postando su Instagram un cuore spezzato. “Giorgio Armani personifica il rispetto. Luirispetta tutti gli aspetti del suo lavoro: il disegno, iltessuto, la persona. Mi sento sempre a mio agio con un abito Armani, e questo si traduce in sicurezza. Sono comodi persino i suoi tacchi a spillo. Non era solo un fantastico stilista, ma anche un vero mago”. Emanuela Fanelli, che condurrà domani la serata finale, indossando una sua creazione, dice: “Mi ha fatta sentire me stessa, sempre. Era un artista, un uomo gentile e un orgoglio per l’Italia intera. È un giorno molto doloroso”. L’attrice romana, vincitrice di due David diDonatello, ha sempre indossato Armani sulred carpet. “Ha regalato bellezza, ed è la cosa migliore che si possa lasciare al mondo”.

Anna Ferzetti, l’attrice protagonista de La Grazia di Paolo Sorrentino, a Venezia in concorso, dice: "Armani è riuscito a portare l’essenziale, la semplicità e il lusso nella moda; e ha sempre valorizzato le donne, anche sdoganando le scarpe basse, come le ballerine o i sandali. È un patrimonio dell’Italia che se ne va”.

Cammini per il Lido, con la spiaggia color ocra dorata dal sole del tramonto. E pensi: è un colore che ad Armani sarebbe piaciuto. Pensi ai grandi registi che hanno lavorato con lui, da Bertolucci a Tornatore, a Sorrentino. Alle star, da Leonardo DiCaprio a Lady Gaga, da George Clooney a Jodie Foster, da Cate Blanchett a Sophia Loren, da Brad Pitt a Tom Cruise. Pensi alla disinvoltura quasi beffarda dei truffatori Clooney e Pitt in Ocean’s Thirteen, all’impeccabile Christian Bale/Batman de Il cavaliere oscuro, al completo bianco di Pitt che mette in scacco i nazisti in Bastardi senza gloria di Tarantino, alle giacche da uomo di potere indossate da DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Cammini in mezzo alle grida di fronte al tappeto rosso. E pensi che Armani ha dettato legge non urlando, ma sussurrando. Che ha imposto un’idea di glamour senza stupire con provocazioni, ma cercando l’essenza. Stile senza arroganza, vestiti che modellano l’essenza di un personaggio. Giacche che si fanno racconto. E pensi che l’abito non farà il monaco, ma qualche volta fa il cinema.