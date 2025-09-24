Giorgio Armani, abiti opere d’arte. In mostra alla Pinacoteca di Brera

Mancinelli

Milano apre per la prima volta le porte della Pinacoteca di Brera alla moda, con la mostra Giorgio Armani: Milano, per amore. Era un evento atteso da tempo per celebrare i cinquant’anni di lavoro dello stilista, una luminosa celebrazione, un traguardo monumentale nella storia della moda italiana, ma la sua morte – appena venti giorni fa – ha trasformato un festeggiamento in un commiato e ha aureolato l’esposizione di profonda e inattesa malinconia.

Del resto, "una mostra può essere vista in due modi. Da una parte c’è il soddisfacimento immediato dell’ego del creatore. Dall’altra c’è il valore didattico, la testimonianza unica che puoi offrire al pubblico, ma soprattutto ai giovani creativi, attraverso la tua opera: una sensazione che dura e appaga. Ecco, io sono interessato a questo secondo aspetto" (dall’autobiografia Per amore). Queste parole dello stesso Armani illuminano l’intento dell’esposizione: non un’esibizione retorica di successi, ma un dialogo formativo e ispiratore. La mostra – aperta fino all’11 gennaio – diventa una lezione d’arte e stile offerta e al mondo: la Pinacoteca già nel ’93 conferì al designer il titolo accademico per la coerenza di stile, e che nel 2014 vide proprio in Armani il principale sostenitore del’ esposizione Bramante a Milano, arte in Lombardia 1477-1499.

In un’epoca sedotta dall’effimero, Armani ha rappresentato l’eleganza come valore civico. Il suo universo creativo è in risonanza con i capolavori del museo, facendo convergere due linguaggi solo apparentemente distanti. Da un lato, le tele antiche e moderne che raccontano cinque secoli di bellezza; dall’altro, gli abiti che hanno definito lo stile di fine Novecento e oltre. L’abito, solitamente effimero frutto di una stagione, qui diviene opera durevole. Posto accanto a un dipinto, ne coglie un’eco di colore o di forma; collocato sotto una luce museale, ne rivela un’aura artistica. Gli abiti sono esposti su supporti invisibili che evocano i corpi: una scelta curatoriale che crea un effetto suggestivo. Le giacche, gli abiti da sera, i tessuti preziosi sembrano sospesi nel vuoto, presenze evanescenti.

Tra le creazioni in mostra, il completo indossato da Richard Gere della collezione in American Gigolo; l’abito blu indossato da Juliette Binoche al festival di Cannes nel 2016; una versione dell’abito rosso di Katie Holmes al Met Gala del 2008; in mostra c’è il completo portato da Mia Martini al Festival di Sanremo del 1990 e l’abito di Sharon Stone agli Oscar del 1996

"Armani è l’esponente di un rigore che da estetico è diventato etico, cioè ha permeato il suo modo di vivere e di lavorare. E in questo rappresenta al massimo grado il carattere di Milano", ha dichiarato Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera. Da ammirare oltre 120 creazioni, provenienti da Armani/Archivio, piattaforma digitale che raccoglie più di cinquemila look della linea Giorgio Armani, consultabile sul sito archivio.armani.com e che ha una sede fisica nei pressi di Milano, mentre il pubblico potrà esplorare una prima selezione di 57 look, alcuni dei quali sono esposti nelle vetrine meneghine de La Rinascente.

La celebrazione del cinquantesimo anniversario di Giorgio Armani a Milano è stata anche l’occasione per un gesto concreto di solidarietà. Proprio in concomitanza con questo importante traguardo, lo stilista ha svelato Casa Mariù, progetto internazionale voluto per sostenere i bambini e il loro diritto all’istruzione, così chiamato in omaggio a sua madre (il cui diminutivo era Mariù). Questa iniziativa, che Armani avrebbe dovuto annunciare personalmente durante la sfilata celebrativa a Milano, rimane come suo lascito per promuovere i valori in cui ha sempre creduto: un’idea realizzata con Caritas Ambrosiana e si traduce in una serie di interventi mirati: contributi per le retribuzioni del personale educativo, fornitura di attrezzature didattiche e di materiale scolastico, e tutto il necessario ad assicurare ai bambini e alle loro famiglie un ambiente accogliente per otto diverse strutture dedicate all’infanzia in sei Paesi, distribuiti tra l’Africa, il Sud-Est asiatico e il Sud America.

Armani ha accompagnato Casa Mariù con una riflessione personale: "Un futuro migliore parte da un’infanzia, se non felice come tutti i bambini meriterebbero, almeno serena e formativa, della quale la famiglia e la scuola fanno parte".