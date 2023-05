Giordania, attesa per il matrimonio del principe Hussein. La regina Rania all’henna party: cos’è?

Amman, 27 maggio 2023 – In Giordania continuano i preparativi in grande stile per il matrimonio del principe ereditario Al Hussein con la fidanzata saudita Rajwa Alseife. Le nozze saranno celebrate il 1 giugno.

Protagonista – con il suo stile impeccabile – la splendida regina Rania, moglie del re Abd Allah II, che anche via social riesce a raccontare l’atmosfera magica che sta vivendo il paese.

La regina Rania era elegantissima all’henna party, la cena di addio al nubilato organizzata per la futura nuora destinata a prendere il suo posto. Una serata tra donne, tra antichi rituali di bellezza e decori all’henné su mani, braccia e piedi. Una tradizione dal valore ben augurale.

I media giordani e panarabi danno risalto in queste ore agli ultimi preparativi in corso ad Amman per la celebrazione delle nozze: un evento non solo riservato alle élite del paese ma aperto alla popolazione, che assisterà alla sfilata del corteo nuziale per le strade di Amman, proprio come avvenne esattamente 30 anni fa in occasione del matrimonio tra l’attuale re Abdallah e sua moglie Rania.

Il 2023 è dunque un anniversario simbolico per i reali di Giordania, sposati dal 10 giugno 1993, il matrimonio da favola venne celebrato al Palazzo Zahran di Amman. Un amore della vita, nato da un colpo di fulmine. Lei, bellissima, aveva 22 anni, lui non pensava di diventare re.

Il matrimonio del principe ereditario è il secondo royal wedding in Giordania. Infatti domenica 12 marzo si era sposata la principessa Iman, oggi moglie di Jameel Alexander Thermiotis, venezuelano.