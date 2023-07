I gioielli più trendy dell’estate 2023: cosa indossare

Le principali tendenze di moda per i gioielli dell'estate 2023 possono variare a seconda di gusti e stili personali. Tuttavia, ci sono alcuni trend comuni che sono già emersi in questa stagione.

Minimal

Durante l'estate, complice il caldo afoso, molte persone preferiscono indossare gioielli leggeri e dalle linee pulite ed essenziali, come collanine e braccialetti sottili o punti luce come orecchini, senza troppi fronzoli ridondanti.

Conchiglie

Ci sono molti modelli di gioielli per l’estate 2023 con conchiglie, che evocano un'atmosfera marinara e aggiungono una nota boho-chic al proprio look. In generale continua l’ispirazione al mondo del mare, anche con stelle marine, pesciolini, perle, sia per rifinire un outfit da città, sia per valorizzare la propria immagine in ferie, perfettamente in linea con il mood vacanziero.

Pietre colorate

Durante la bella stagione, i colori vivaci, fluo e vitaminici sono sempre di moda. In particolare tra i gioielli dell’estate 2023 che piacciono di più ce ne sono diversi impreziositi da pietre colorate come turchesi, ametiste, topazi, zaffiri, pietre di luna o perle – ma anche coralli – che aggiungono un tocco di freschezza e vitalità allo stile personale.

Cavigliere

Un must have dell’estate, sul fronte degli accessori, sono da sempre le cavigliere, ossia braccialetti sottili da portare intorno alla caviglia, decorati con ciondoli, conchiglie, perline o in corda intrecciata.

Pop

Questa stagione richiama indubbiamente colori vivaci e luminosi, anche nella scelta dei gioielli che preferibilmente dovrebbero comunicare freschezza, allegria, divertimento. Molti charms e ciondoli alla moda, per esempio, sembrano evocare delle golose caramelle, sia nelle forme morbide che li caratterizzano, sia nelle tonalità accese che li illuminano. Se si pensa che siano un po’ appariscenti, per smorzare ed equilibrare l’immagine si possono indossare abbinati a un look total black o total white, molto classici, oppure giocare cromaticamente movimentando effetti ton sur ton.

Revival

Dagli anni Ottanta sono tornati gli orecchini maxi e appariscenti, tra cui quelli a cerchio. Dagli anni Novanta, invece, sono rispuntati gli accessori crochet, all’uncinetto, anche sotto forma di pendenti gipsy.

Anelli

Anche gli anelli rispecchiano le principali tendenze già viste in precedenza per quel che riguarda i gioielli e gli accessori di questa stagione. Tra i modelli più diffusi ci sono quelli con dettagli etno-chic e bohémien con motivi tribali, pietre naturali e intrecci, perfetti per chi si sente uno spirito libero, in cerca di avventure e spensieratezza.

Argento

Per quel che riguarda i principali metalli usati per i gioielli estivi, dopo alcune stagioni in cui l’oro classico è stato il principale protagonista, quest’anno l’argento sembra tornato in tutto il suo splendore, anche perché si presta a numerosi abbinamenti, dando un tocco più elegante e contemporaneo allo stesso tempo. Gioielli in argento possono essere sfoggiati tanto sotto l’ombrellone quanto in ufficio e negli aperitivi o nelle cene dopo il lavoro. L’oro, comunque, non è scomparso; se si vuole essere al passo coi tempi, si può optare, in particolare, per monili in oro rosa.