Gioielli Corte Glass . L’antica arte del vetro adesso si indossa

L’estate 2025 si colora di luce e trasparenza grazie ai gioielli in vetro firmati Corte Glass Studio. Un brand che ha saputo trasformare l’antica arte muranese della lavorazione a lume in una raffinata dichiarazione di stile per un trend destinato a conquistare le amanti del design artigianale, della bellezza non convenzionale e della moda che non segue le stagioni, ma le reinventa.

Le creazioni di Corte Glass Studio si rivelano l’accessorio perfetto per raccontare se stessi con eleganza e originalità. Ogni pezzo, si tratti di un anello, una collana o un paio di orecchini, è un’opera unica, realizzata a mano con cura e passione, dove la maestria artigiana si intreccia con una visione estetica contemporanea.

La forza espressiva di questi gioielli risiede nel materiale stesso. Trasparente, cangiante, riflettente, il vetro è una materia viva, che muta con la luce e si adatta all’umore di chi lo indossa. Il vetro di Corte Glass Studio non è solo ornamento, ma racconto: di antichi saperi, di gesti tramandati, di un’identità fatta di eccellenza e creatività.

La collezione Corte Glass Studio si distingue per l’equilibrio perfetto tra linee essenziali e cromatismi intensi. Le tinte spaziano da quelle unite e decise ai pattern più elaborati, fino ad arrivare a veri e propri intrecci visivi che ricordano i tessuti più pregiati. Il risultato è una linea di gioielli che può essere indossata con disinvoltura sia con un abito di lino che con un look da giorno, elevando anche l’outfit più casual con un tocco inaspettato.

C’è un senso di esotismo nei colori e nelle forme, un’allusione ai mercati d’Oriente, ai colori dell’Africa, alla spontaneità di un’estetica etnica ma sofisticata. Eppure il design rimane sobrio, elegante, contemporaneo. Una collana colorata illumina un caftano bianco; un paio di orecchini lucenti trasforma un total look in denim; un anello importante diventa protagonista accanto a un semplice top di seta. In un’estate dove meno è più, i gioielli Corte Glass Studio sono il dettaglio che fa la differenza.

Tra tutte le creazioni, spicca il Glass Ring Arazzo, must-have per l’estate. Non si tratta di un semplice anello, ma di una miniatura d’arte da portare con sé. Ogni esemplare è diverso dall’altro, perché lavorato interamente a mano con murrine tirate, incise a mola e sabbiate per ottenere un’affascinante finitura opaca. Il motivo che ne emerge ricorda un tessuto prezioso, un arazzo antico, da cui prende il nome. Le sue superfici sono tattili, complesse, ma allo stesso tempo armoniose, e la lavorazione finale in forno ne garantisce la robustezza. Disponibile in cinque tonalità diverse, l’anello Arazzo è acquistabile sul sito di Corte Glass Studio. Un investimento in bellezza e originalità, perfetto per chi ama l’artigianalità e desidera indossare un gioiello che parli di sé — non solo con eleganza, ma con carattere. In un panorama dominato da accessori prodotti in serie e tendenze effimere, Corte Glass Studio si impone come un’oasi di autenticità. I suoi gioielli non seguono le mode, le anticipano. Parlano a chi ama distinguersi, a chi cerca pezzi “sartoriali” anche nella bigiotteria, a chi sa che la vera eleganza è fatta di dettagli. Il vetro, con le sue trasparenze e le sue infinite possibilità espressive, diventa così la nuova frontiera dello stile estivo. Non resta che lasciarsi conquistare dalla luce, dai colori e dalla bellezza pura di questi gioielli, e scegliere — anche solo per un giorno — di indossare un pezzo di arte italiana sul corpo.