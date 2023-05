Body chain, la tendenza della primavera/estate 2023: i gioielli per il corpo

I gioielli per il corpo – noti con l’espressione body chain – sono sempre più presenti nei look di molte celebrities, per impreziosire gli outfit e dare un particolare tocco di luce. Non solo. Questi particolari pezzi di gioielleria per il corpo, dai più semplici ai più elaborati e stravaganti, spopolano sui tutorial pubblicati sui social, a partire da TikTok. Piacciono perché possono fare la differenza anche su un look semplice e minimal e sono personalizzabili.

Vari tipi

Con il termine body chain si fa riferimento per lo più alle collanine, sottili o spesse, che cingono il punto vita o che avvolgono collo e ventre, incrociandosi all’altezza del petto, fungendo da cinture alternative. Possono però essere anche catene che cingono le spalle, le braccia, le cosce, i piedi, la schiena (con chiusura davanti, all'ombelico, anche con piercing finale) o, ancora, piedi e caviglie.

Revival

Quella della body chain è una tendenza che è tornata in auge dagli anni Duemila, da cui vengono ripresi anche altri trend come la moda tricot dei traforati, le ciabattine infradito e le pance scoperte, già riproposti nelle precedenti stagioni.

Origini

L’origine delle body chain, in realtà, è antica e risale all’India, dove accessori di questo tipo erano utilizzati per tradizione dalle spose e dalle danzatrici del ventre, soprattutto in occasione di cerimonie tipiche. Erano considerate simboli portafortuna, di buon auspicio. Possiamo vedere questi ornamenti anche su molte sculture e dipinti che appartengono alle civiltà millenarie della valle del fiume Indo. Ancora oggi nella regione del Kerala molti neonati, maschi e femmine, a prescindere dall’appartenenza religiosa ricevono per regalo una catenina simile a quelle di cui stiamo parlando.

Celebrities

Una delle super influencer che ha sfoggiato di più, per ora, questo genere di accessorio è Kim Kardashian. Ma abbiamo visto gioielli per il corpo di una tipologia simile anche su Hailey Bieber, Rita Ora e Rihanna.

Abbinamenti

Le collane per il giro vita possono essere indossate in abbinamento a un paio di jeans a vita bassa, a crop top e T-shirt corte, che lasciano scoperto l’ombelico – entrambi grandi ritorni dai primi anni Duemila – ma anche ai bikini in spiaggia o sopra il pareo al tramonto, per un aperitivo in riva al mare, per un look estivo più ricercato e sofisticato.

Casual

Uno degli outfit che vanno per la maggiore con la collana che cinge il ventre è quello formato da canotta bianca e shorts neri, completati da un paio di tacchi alti, borsa a tracolla e occhiali da sole scuri, magari con una montatura particolare.

Boho-chic

Piace molto anche l’abbinamento tra un maxi abito nero monospalla e una catena dorata che cinga la spalla rimasta scoperta, strizzando simpaticamente l’occhio all’estetica hippie degli anni Settanta, a metà tra il flower power e il romanticismo vintage.

Elegante

Queste particolari catene gioiello si sono viste anche sui red carpet, a completamento di un blazer con una scollatura profonda senza camicia o top sotto. Per un appuntamento galante, se si vuole fare colpo, è consigliato un abito con scollo all’americana e schiena scoperta con body chain sul retro: l’effetto è assicurato.