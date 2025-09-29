Gioielli di 42mila anni fa scoperti in un laboratorio preistorico in Francia

Una scoperta eccezionale nel sito di La Roche-à-Pierrot, vicino a Saint-Césaire, ha portato alla luce quello che è considerato il laboratorio più antico per la realizzazione di gioielli in conchiglia dell’Europa occidentale, datato ad almeno 42.000 anni fa. Archeologi del CNRS insieme all’Université de Bordeaux, all’Université Toulouse 2 Jean Jaurès e al Ministero della Cultura francese sono all’opera per interpretare resti che, finora, indicano un’officina vera e propria: conchiglie perforate di varie fasi di lavorazione, pigmenti rossi e gialli, materiali provenienti da distanze significative. Alcune conchiglie non presentano segni di usura su fori già realizzati, suggerendo che erano prodotte sul posto e non semplicemente importate come oggetti finiti.

La scelta delle conchiglie appare significativa: molte provengono dalla costa atlantica, a circa 100 km di distanza, mentre i pigmenti indicano l’uso di materie prime raccolte da aree poste a oltre 40 km. Questi elementi dimostrano non solo capacità tecniche, ma anche reti di scambio e mobilità delle popolazioni preistoriche.

Simbolismo e interazioni culturali

Questo laboratorio si inserisce nel contesto culturale del Châtelperroniano, un’industria del Paleolitico superiore che è considerata una fase di transizione tra gli ultimi Neanderthal e i primi Homo sapiens in Europa. La presenza di ornamenti e pigmenti in associazione a strumenti tipici “neandertaliani” mostra come le pratiche simboliche, finora spesso attribuite con maggior favore agli umani moderni, erano già oggetto di esplorazione da parte di gruppi antecedenti al Sapiens.

La scoperta pone domande sul “chi” stesse lavorando in quel laboratorio: erano Neanderthal che avevano assimilato tecniche simboliche da contatti con Sapiens, oppure erano fra i primi gruppi di Sapiens stabiliti in Europa? In ogni caso, il sito rafforza l’idea che le comunità del Paleolitico condividessero idee, tecnologie e relazioni che contribuivano a creare un tessuto culturale più complesso di quanto spesso si pensi.

Significato e prospettive per la preistoria europea

Il ritrovamento del laboratorio di conchiglia a Saint-Césaire costituisce una testimonianza senza precedenti di come l’espressione simbolica, attraverso ornamenti e uso di pigmenti,fosse già parte integrante della vita materiale nel Paleolitico superiore europeo. Non si tratta soltanto di abbellimento: i gioielli servivano probabilmente a stabilire identità, status e relazioni sociali interne ai gruppi.

Gli studi permetteranno di datare in maniera precisa questo ritrovamento, valutare la grandezza di questo primo straordinario “atelier” e capire se questa pratica fosse continuativa o episodica. Se le analisi saranno confermate, il laboratorio di Saint-Césaire potrebbe riscrivere parte della nostra visione sulle origini della cultura materiale in Europa, mostrando quando e come l’uomo abbia iniziato a usare i gioielli come linguaggio sociale.