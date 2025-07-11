Giochi Olimpici e Paralimpici. Storia e futuro

di Anna MangiarottiIn vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, al MA*GA di Gallarate (dove passerà anche la torcia olimpica per abbracciare la provincia di Varese), fino al 5 ottobre la mostra ‘Emozione dei Giochi – Culture through sport’, promossa dalla Regione Lombardia, in collaborazione con FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, rende omaggio alla storia delle Olimpiadi invernali, con i manifesti originali di tutte le edizioni in mostra negli spazi dell’atrio e della caffetteria del museo.

Mentre a Milano ‘Installazione Triennale × Milano Cortina 2026’, fino al 15 marzo 2026, pure a ingresso gratuito, è il progetto, realizzato da Triennale in collaborazione con Fondazione Milano Cortina, che esplora il mondo dello sport attraverso linguaggi artistici, visioni e narrazioni plurali. Le torce olimpica e paralimpica, insieme a una selezione di art poster appositamente commissionati a dieci artisti e artiste, sono esposti in un’installazione che li celebra come simboli di dialogo tra culture, popoli e generazioni.

Se l’opera di Andrea Fontanari nasce da una riflessione sul legame storico e simbolico tra arte e sport, traducendo in immagine il gesto atletico come emblema di solidarietà, rispetto e inclusività, Giorgia Garzilli propone una reinterpretazione leggera e giocosa, eppur simbolica, dell’immaginario Olimpico.

‘Victory is more than a moment’ di Giulia Mangoni invece ad esempio celebra il trionfo come momento culminante della competizione, ma al tempo stesso, lo ricolloca in una narrazione più ampia, fatta di disciplina, resilienza e di tutta quella moltitudine di istanti precedenti, spesso silenziosi e invisibili, che hanno reso possibile l’apice (acquistabili tutti gli Art Posters presso il bookshop di Triennale).