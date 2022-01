Netflix continua a puntare sui videogames e dopo aver lanciato a fine settembre 2021 il suo catalogo online rilancia con altri due titoli nuovi di zecca. Si tratta di Arcanium: Rise of Akhan, un gioco di carte strategico molto divertente e Krispee Street, un passatempo in cui bisogna trovare degli oggetti nascosti con personaggi particolari e divertenti. La piattaforma di streaming online rilancia in questo modo la sua offerta nel mondo del gaming e prova a strizzare l’occhio ai tanti appassionati proponendo dei giochi molto semplici ma spassosi, da provare, magari, tra una puntata e l’altra di una serie TV.



I due nuovi giochi che si possono trovare su Netflix

I due nuovi videogames online disponibili per gli abbonati di Netflix si chiamano – come detto - Arcanium: Rise of Akhan e Krispee Street.

Il primo titolo è un gioco di ruolo e di strategia nel quale i protagonisti sono chiamati a tentare un’impresa epica per salvare il mondo di Arzu. Si tratta di un gioco di carte che ricorda molto da vicino uno dei videogames di questo genere più famosi: Hearthstone.

Il secondo videogioco appena lanciato da Netflix, Krispee Street, è invece basato sulla omonima webcomic e ha l’obiettivo di trovare gli oggetti nascosti nei vari scenari, con puzzle da completare e tanti personaggi da utilizzare nei vari scenari.



Cosa bisogna fare per giocare su Netflix

Per giocare su Netflix bisogna utilizzare un dispositivo compatibile - smartphone o tablet Android con Android 8.0 o versioni successive o iPhone, iPad, o iPod touch con iOS/iPadOS 15 o versioni successive – e installare i videogames sul device. È inoltre necessario un abbonamento attivo alla piattaforma di streaming e sufficiente spazio libero sul dispositivo con il quale si vuole giocare.





