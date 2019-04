Milano, 30 marzo 2019 - Nonostante la rivoluzione digitale, quello dei giochi in scatola è una tradizione in crescita negli ultimi anni. Difficile avere macrodati in Italia, dove molti dei produttori sono di medie e piccole dimensioni, ma i numeri delle associazioni di giocatori (la neonata Federludo riunisce 18 diverse realtà, con un bacino di giocatori di diverse migliaia di unità) e delle manifestazioni di settore parlano chiaro: Lucca Comics & Games 2018, ad esempio, ha sfondato le 250mila presenze, anche se nel conto rientrano anche i lettori di fumetti. Il prossimo ritrovo di settore è imminente: dal 5 al 7 aprile, a ModenaFiere, si terrà ModenaPlay, che ha l'obiettivo di battere il record di 40mila presenze registrate l'anno scorso (10 anni fa, all'edizione dell'esordio, erano 'solo' 7.000, e l'investimento delle aziende coinvolte aumenta a doppia cifra, di anno in anno).

MILLE MODI DI DIVERTIRSI

Quello dei cosiddetti giochi in scatola è un mondo complesso, che raggruppa classici giochi in scatola (come gli immortali Risiko! e Cluedo), giochi di carte collezionabili (tipo Magic The Gathering o l’ultimo Keyforge) e giochi di ruolo cartacei (il capostipite è Dungeons & Dragons). Facce della stessa medaglia, il cui denominatore comune è la capacità di unire varie fasce d’età, dai bambini agli adolescenti e adulti, nonni compresi. «Questi giochi non tramontano perché si evolvono – spiega Andrea Ligabue, direttore artistico di Modena Play –. A livello di regolamenti e materiali, un gioco contemporaneo è coinvolgente quanto le controparti digitali. Non solo, se le partite dei giochi classici sembravano infinite, ora molti prodotti stanno dentro le due ore e hanno diversi livelli di approfondimento, in modo che ci si possa appassionare indipendentemente dall’età». C’è poi un altro aspetto da non trascurare, quello economico: in media uno di questi giochi – con manuali, plancia, segnalini, dadi, a seconda delle necessità – costa circa la metà di un videogame appena uscito. Ogni anno alla kermesse emiliana vengono presentati 100-200 novità, dunque sarebbe sbagliato fermarsi ai classicissimi Monopoly e Trivial Pursuit: possiamo citare solo alcuni dei 'nuovi classici' come Coloni di Catan, Bang! e Dixit.

Bambini giocano a Modena Play

A CIASCUNO IL SUO RUOLO

Un settore particolarmente vitale è quello dei giochi di ruolo. “Si contano almeno 5.000 titoli di questo genere”, conta Andrea Guazzini, presidente di Federludo. Quelli tradizionali, o cartacei, tipo 'Il richiamo di Cthulhu' o 'Dungeons & Dragons' , si possono descrivere così: “L'invenzione di una storia collettiva dove i giocatori agiscono e ragionano come se fossero i protagonisti. Un master fa da guida e narratore in questo universo immaginario, ricorrendo ai dadi per verificare se le azioni dei personaggi abbiano successo o falliscano”, spiega Andrea Angiolino, autore ed esperto di giochi e librogame, già consulente del Ministero della Pubblica istruzione per l'utilizzo dello strumento ludico nell'insegnamento. Un aspetto solitamente trascurato: “Se il bambino o l'adolescente simulano di vivere nell'antica Grecia o nel Medioevo, assorbiranno i concetti in modo più naturale e profondo dello studio su un libro', osserva Angiolino. Secondo l'esperto, “imparare a fingere, all'interno di un gioco con regole precise, migliora la distinzione tra realtà e finzione. Ormai ai giochi di ruolo partecipano tutti, è un passatempo assolutamente intergenerazionale, e anche il pubblico femminile è in crescita”.

I PRODUTTORI

La competizione con i giochini su smartphone e tablet che spesso 'catturano' per ore bimbi e adolescenti è diretta. “Ho 'masterizzato' intere famiglie, nonno, padre e figlio – racconta Nicola De Gobbis, fondatore di Need Games, realtà milanese che pubblica e traduce giochi di ruolo, tra cui 'Vampiri: La Masquerade' e 'Avventure nella Terra di Mezzo' –. Spesso sono i genitori che ci chiedono di stimolare i più piccoli, togliendoli dagli schermi degli iPad e dei telefonini, e favorendo la socialità e i legami tra loro”. Un ottimo esempio è 'Kids & Dragons', adatto ai giocatori alle prime armi e a bambini e ragazzi, anche con disturbi specifici di apprendimento (come dislessia, discalculia, disgrafia e lieve sindrome di Asperger). Passando agli adulti, non mancano iniziative contro l'omofobia (come l'associazione Table top gaymers) e contro il razzismo. “Insomma, non c'è proprio nulla di cui aver paura – conclude De Gobbis -. Siamo fieri di 'ruolare' sempre, è un modo di creare aggregazione che non ha eguali e aiuta a superare timidezze e pregiudizi”.

UN'AVVENTURA (ANCHE) IN COSTUME

Ai giochi di ruolo tradizionali, si affiancano quelli dal vivo (in inglese Larp), che possono essere in costume o meno e che coinvolgono ragazzini ma soprattutto adulti. Qui l'immersione può essere ancora più profonda. “Il tentativo è quello di entrare in una storia, magari tratta da un periodo storico, ma anche da un romanzo o da un film, riproducendo l'ambiente e i costumi – spiega Andrea M. Castellani, dell'associazione 'Il congegnio di Leonardo' –. Il narratore dà a ogni partecipante un canovaccio con il background del personaggio e alcune indicazioni sugli obiettivi da perseguire, come può essere conquistare il trono, ad esempio. Poi l'iterazione è libera, all'interno ovviamente di regole precise e assolutamente sicure”. Un 'abito' che si può cucire su misura di qualsiasi ambientazione, “da Star Trek a un ballo tra nobili dell'800”. Un esercizio che, per certi versi, si avvicina al teatro, ma senza pubblico, e che può diventare strumento di conoscenza, oltre che di divertimento. Il progetto Edularp, ad esempio, coinvolge bambini e ragazzi in giochi di ruolo storici ed educativi: “Noi andiamo nelle classi con eventi che durano circa 3 ore, e sono anche riconosciuti dal Ministero anche per l'alternanza scuola-lavoro – chiude Castellani -, li abbiamo fatti in Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia”.

La squadra di 'I love Ghostbuster'

UNIVERSO COSPLAYER

Un'ultima nicchia che si mescola con il mondo ludico, soprattutto alle fiere di settore, è quella dei cosplayer, ovvero ragazzi e adulti che si traversono da personaggi dei film, degli anime e dei fumetti. Lucca Comics & Games è l'apoteosi di questo divertimento, in tanti confezionano l'abito o l'armatura con un lavoro certosino della durata di mesi. Altri legano il proprio hobby a franchise particolari, e lo ripropongono migliorando di anno in anno. È il caso di Guido Anselmi, fondatore di 'I love Ghostbusters', che lui stesso definisce “La più grande community d'Europa basata sul film degli Acchiappafantasmi”. Ma che cosa fa un cosplayer? “Andiamo in giro vestiti da Ghostbuster, nelle fiere dei fumetti e in mille altre occasioni – risponde Anselmi –. I costumi ce li costruiamo direttamente noi. Ho iniziato nel 2002 e ho conosciuto persone fantastiche. Siamo orgogliosi quando la gente ci riconosce e quando possiamo fare iniziative benefiche, come le visite ai bambini in pediatria”. L'ultimo colpo è l'acquisto di una Cadillac originale del 1959: “Abbiamo lanciato un crowdfunding per restaurarla e renderla uguale all'Ecto-1 del film – chiude Anselmi –, contiamo di finirla nel 2020, in tempo per l'uscita del terzo sequel diretto da Jason Retiman, figlio del regista originale di Ghostbuster”.